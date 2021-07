Philips har et robust kvalitetsstyringssystem og har fulgt vores gennemsyns- og analyseprocesser for at hjælpe med at identificere og løse dette problem.



Produkterne var designet i henhold til og i overensstemmelse med relevante standarder ved frigivelse. Efterhånden som der udvikles nye standarder, kræver de en vurdering af produktegenskaberne i henhold til kvalitets- og lovmæssige krav. Philips' kvalitetsstyringssystem er blevet opdateret, så det afspejler disse nye krav.



Selvom standarderne er blevet opdateret, overholder produkter, der er udviklet på baggrund af den tidligere standard, dog stadig lovgivningen om medicinsk udstyr. Problemerne med skumnedbrydning og kemikalieemissioner blev opdaget som en del af processerne i vores kvalitetsstyringssystem og bliver afhjulpet i overensstemmelse med de relevante lovmæssige krav.



Philips har fuldt ud overholdt relevante standarder ved kommercialisering af produkter.