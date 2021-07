Tilbagekaldelsesmeddelelsen anbefaler patienter og kunder at udføre følgende handlinger:

-For patienter, der bruger BiLevel PAP- og CPAP-apparater:

Kontakt en læge eller ordinerende afdeling, før du foretager ændringer i den ordinerede behandling. Mens de identificerede risici resulterede i, at Philips anbefalede ophørt brug, er det vigtigt at konsultere en læge for at finde frem til de mest hensigtsmæssige muligheder for fortsat behandling. Sammen med en læge afgøre, om fordelen ved fortsat behandling med enheden opvejer de identificerede risici.



-For patienter, der anvender livsunderstøttende mekaniske ventilatorenheder: UNDLAD at afbryde eller ændre den ordinerede behandling uden at konsultere læger for at fastlægge de næste trin.

Philips anbefaler, at kunder og patienter stopper brugen af ozonrelaterede rengøringsprodukter og overholder brugerhåndbogen til deres udstyr vedrørende godkendte rengøringsmetoder.

Derudover minder Philips kunder og patienter om at gennemgå alderen på deres BiLevel PAP- og CPAP-enheder, da det typisk anbefales at udskifte dem efter fem års brug.