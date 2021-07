Vi behandler denne sag med største alvor og arbejder på at afhjælpe dette problem så effektivt og grundigt som muligt.

Som et resultat af en omfattende løbende analyse udsendte virksomheden den 14. juni 2021 en tilbagekaldelsesmeddelelse for specifikke berørte CPAP-enheder (Continuous positive Airway Pressure), BiLevel PAP-enheder (BiLevel positive Airway Pressure) og mekaniske ventilatorer.

Tilbagekaldelsesmeddelelsen informerer kunder og brugere om potentielle indvirkninger på patienters sundhed og den kliniske brug i forbindelse med dette problem. Mulige sundhedsrisici omfatter eksponering for nedbrudt støjdæmpende skum, f.eks. forårsaget af ikke-godkendte rengøringsmetoder såsom ozon, og eksponering for kemiske emissioner fra skummaterialet.

Philips underretter kunder og brugere af berørte enheder om, at virksomheden vil erstatte det aktuelle støjdæmpende skum med et nyt materiale, der ikke er berørt af dette problem. Berørte enheder vil i øjeblikket enten blive udskiftet med en ny eller renoveret enhed, der indeholder det nye materiale, eller vil blive repareret for at erstatte det støjdæmpende skum i kundeenheder. Det nye materiale vil også erstatte det nuværende støjdæmpende skum i fremtidige produkter.

Philips anbefaler, at kunder og patienter stopper brugen af ozonrelaterede rengøringsprodukter og overholder brugerhåndbogen til deres udstyr vedrørende godkendte rengøringsmetoder.

Derudover minder Philips kunder og patienter om at gennemgå alderen på deres BiLevel PAP- og CPAPenheder, da det typisk anbefales at udskifte dem efter fem års brug.

Virksomheden har afsat betydelige ressourcer til at løse dette problem og har udviklet en omfattende plan for denne korrektion. Denne proces er allerede påbegyndt. Denne indsats omfatter omfattende, global optrapning af produktion, reparation, service, forsyningskæde og andre funktioner til understøttelse af korrektionen.

Philips beklager dybt de gener, dette problem har forårsaget, og vi bruger betydelig tid og ressourcer på at give de berørte patienter og kunder den service, de forventer og fortjener, og vi løser dette problem som vores højeste prioritet.

For yderligere oplysninger om tilbagekaldelsesmeddelelsen samt instruktioner til kunder, brugere og læger kan de berørte parter kontakte deres lokale Philips-repræsentant eller besøge www.philips.com/SRC-update eller ringe gratis på (0045) 80 25 42 45.