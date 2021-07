Kunder, patienter, brugere og klinikere instrueres i at følge vejledningen I tilbagekaldelsesmeddelelsen.



Tilbagekaldelsesmeddelelsen anbefaler patienter og kunder at udføre følgende handlinger:



- For patienter, der bruger BiLevel PAP- og CPAP-apparater:

Kontakt en læge eller ordinerende afdeling, før du foretager ændringer i den ordinerede behandling. Mens de identificerede risici resulterede i, at Philips anbefalede ophørt brug, er det vigtigt at konsultere en læge for at finde frem til de mest hensigtsmæssige muligheder for fortsat behandling. Sammen med en læge afgøre, om fordelen ved fortsat behandling med enheden opvejer de identificerede risici.



- For patienter, der anvender livsunderstøttende mekaniske ventilatorenheder: UNDLAD at afbryde eller ændre den ordinerede behandling uden at konsultere læger for at fastlægge de næste trin.



- Registrer berørte enheder på webstedet for tilbagekaldelse www.philips.com/SRC-update.

i. Webstedet giver aktuelle oplysninger om status for tilbagekaldelsen, og om hvordan du modtager permanent korrigerende handlinger til at løse de to problemer.

ii. Webstedet indeholder også instruktioner om, hvordan du finder en berørt enheds serienummer, og vil føre brugere gennem registreringsprocessen.

iii. I Danmark skal du ringe til servicehotlinen på 80 25 42 45, hvis du ikke kan besøge webstedet eller ikke har internetadgang.

Virksomheden har udviklet en omfattende plan for denne korrektion og har allerede påbegyndt denne proces.

Philips anbefaler, at kunder og patienter stopper brugen af ozonrelaterede rengøringsprodukter og overholder brugerhåndbogen til deres udstyr vedrørende godkendte rengøringsmetoder.

Derudover minder Philips kunder og patienter om at gennemgå alderen på deres BiLevel PAP- og CPAPenheder, da det typisk anbefales at udskifte dem efter fem års brug.

Philips beklager dybt de gener, dette problem har forårsaget, og vi bruger betydelig tid og ressourcer på at give de berørte patienter og kunder den service, de forventer og fortjener, og vi løser dette problem som vores højeste prioritet.

For yderligere oplysninger om tilbagekaldelsesmeddelelsen samt instruktioner til kunder, brugere og læger kan de berørte parter kontakte deres lokale Philips-repræsentant eller besøge www.philips.com/SRC-update eller ringe gratis på (0045) 80 25 42 45.