Product Category
Microstream capnography
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Use with Philips Healthcare Equipment
IntelliVue series, Efficia series, VM & VS series
Product Type
Oral/nasal sampling line
CE Certified
Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Single-Patient Use
Packaging Unit
25 per box
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
O₂ Delivery
Integrated O₂ tubing for supplemental oxygen delivery
ETT size
> 4.5 mm
Product Weight
7.0 g
MRI Compatible
No
Connector Type
Female
Adapter Dead Space
< 6.6 cc
FDA Approved
Yes
DEHP- Free
Yes
Moisture reduction:
Drier moisture reduction technology