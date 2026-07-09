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SpO2 Kit RD Reusable Adult, DCI Clip, 25-pin
SpO2 Kit RD Reusable Adult, DCI Clip, 25-pin
RD SpO2 Patient Cable & Adult DCI Sensor
Supplies
SpO2 Kit RD Reusable Adult, DCI Clip, 25-pin
RD SpO2 Patient Cable & Adult DCI Sensor
Supplies
RD SpO2 Patient Cable & Adult DCI Sensor : Masimo Kit includes RD Reusable Adult, DCI, Clip, R-25 pin rainbow connector (989803206931) & reusable adult digit clip sensor (989803210051).
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Specifications
Product details
Product type
Masimo Starter Kit (cable & sensor)
Philips - SpO2 Kit RD Reusable Adult, DCI Clip, 25-pin - Philips