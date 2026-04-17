Unit of Measure
1/each
Disposable or reusable
Reusable
Patient Application
Adult, Pediatric, Infant, Neonatal
Use with Philips Equipment
- Expression Model MR400 MRI Patient Monitoring System (866185)
- Expression Model MR200 MRI Patient Monitoring System (866120)
- Essential MRI Patient Monitor (865353)
Use with Philips Supplies
- 989803166551
- 989803166561
- 989803166571
- 989803166581
- 989803167111
- 989803166531
- 989803166541
Latex-free
Yes
Sterile or Non-Sterile
Non-Sterile
Package Weight
0.374 kg
CE Certified
Yes