CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.