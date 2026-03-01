43BDL2050A/00
Philips Signage 2000 Series
Philips Signage 2000 Series bringer skiltning tilbage til det grundlæggende – din elementære, men elegante 16/7 skærm til enkle og overskuelig integrationer, der ikke behøver alt muligt ekstraudstyr. Kører på Android 14, UHD og med en lysstyrke på 400 nit.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Philips Signage 2000 Series
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Med en lysstyrke på 400 cd/m2 er UHD Philips Signage 2000 Series designet til at blive brugt 16/7 – velegnet til fra daggry og klar til at gøre indtryk.
Philips Signage 2000 Series-skærmen kører på Android 14 og er designet på en professionel platform med pålidelig tilslutning og indbygget sikkerhed. Den er optimeret til indbyggede Android-apps og giver dig mulighed for at installere webapps og software direkte på skærmen, hvilket eliminerer behovet for en ekstern medieafspiller.
Bring din skærm ind i fremtiden med vores modulbaserede tilgang. Giver mulighed for at tilføje WiFi og Bluetooth med CRD22-modulet (ekstraudstyr) samt Philips ScreenShare plus fokus på genbrug og genanvendelighed samt bæredygtighed med reduceret WEEE-bortskaffelse.
FailOver via 5 V hotplug-registrering. FailOver via 5 V hotplug er afgørende for krævende kommercielle programmer og giver dig mulighed for at konfigurere en sekundær indholdskilde, der automatisk afspilles i det usandsynlige tilfælde af fejl i det primære medie-feed.
Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Signage 2000 Series-skærme med Wave. Denne evolutionære skyplatform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Intern afspiller
Tilbehør
Diverse
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