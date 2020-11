FailOver sikrer, at indhold altid afspilles

Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.