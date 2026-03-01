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  • Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

    65BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 Series

    Philips Signage 2000 Series bringer skiltning tilbage til det grundlæggende – din elementære, men elegante 16/7 skærm til enkle og overskuelig integrationer, der ikke behøver alt muligt ekstraudstyr. Kører på Android 14, UHD og med en lysstyrke på 400 nit.

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    Signage Solutions

    Philips Signage 2000 Series

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    Philips Signage 2000 Series

    Elementært design – enkel digital skærm

    • 65"
    • Kører på Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – arbejde med dit indhold, når du har brug for det.

    Med en lysstyrke på 400 cd/m2 er UHD Philips Signage 2000 Series designet til at blive brugt 16/7 – velegnet til fra daggry og klar til at gøre indtryk.

    Android 14 professionelt System on Chip.

    Philips Signage 2000 Series-skærmen kører på Android 14 og er designet på en professionel platform med pålidelig tilslutning og indbygget sikkerhed. Den er optimeret til indbyggede Android-apps og giver dig mulighed for at installere webapps og software direkte på skærmen, hvilket eliminerer behovet for en ekstern medieafspiller.

    Valgfri trådløs skærmdeling med Philips ScreenShare.

    Bring din skærm ind i fremtiden med vores modulbaserede tilgang. Giver mulighed for at tilføje WiFi og Bluetooth med CRD22-modulet (ekstraudstyr) samt Philips ScreenShare plus fokus på genbrug og genanvendelighed samt bæredygtighed med reduceret WEEE-bortskaffelse.

    FailOver. Større sikkerhed for indhold, der altid er på.

    FailOver via 5 V hotplug-registrering. FailOver via 5 V hotplug er afgørende for krævende kommercielle programmer og giver dig mulighed for at konfigurere en sekundær indholdskilde, der automatisk afspilles i det usandsynlige tilfælde af fejl i det primære medie-feed.

    Understøtter Philips Wave til fjernadministration af enheder.

    Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Signage 2000 Series-skærme med Wave. Denne evolutionære skyplatform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

    Tekniske specifikationer

    • Billede/display

      Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
      163.9  cm
      Diagonal skærmstørrelse (tommer)
      64.5  tommer
      Billedformat
      16:9
      Panelopløsning
      3840 x 2160
      Pixel-størrelse
      0,372 x 0,372 mm
      Optimal opløsning
      3840 x 2160 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      400  cd/m²
      Skærmfarver
      1,07 milliarder
      Kontrastforhold (typisk)
      1200:1
      Dynamisk kontrastforhold
      500,000:1
      Svartid (typisk)
      8  ms
      Betragtningsvinkel (vandret)
      178  °
      Betragtningsvinkel (lodret)
      178  °
      Billedforbedring
      • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
      • Progressiv scanning
      • Dynamisk kontrastforbedring
      • Bevægelsestilpassende de-interlacing
      Panelteknologi
      ADS
      Operativsystem
      Android 14
      Sløring
      1 %

    • Tilslutningsmuligheder

      Videoindgang
      • HDMI 2,0 (x2)
      • USB-C (x1) med 4,5 W PD
      Andre tilslutninger
      USB 3.0 (x2)
      Video output (Videoudgang)
      I/T
      Ekstern styring
      • RJ45
      • IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik
      Linjeudgang
      3,5 mm stik (fast lydniveau)

    • Komfort

      Placering
      • Liggende (16/7)
      • Stående (16/7)
      Matrix side om side
      Op til 3 x 3
      Tastaturbetjening
      • Låsbar
      • Skjult
      Signal fra fjernbetjening
      Låsbar
      Signalgennemsløjfning
      IR-gennemsløjfning
      Energibesparende funktioner
      ECO-tilstand
      Kontrollerbart netværk
      RJ45

    • Strøm

      Lysnet
      100-240 V~, 50/60Hz
      Forbrug (typisk)
      134  W
      Standby-strømforbrug
      < 0,5 W
      Klasse for energimærke
      G

    • Understøttet skærmopløsning

      Computer-formater
      • 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400 pixel ved 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624 pixel ved 75 Hz
      Videoformater
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Mål

      Bredde
      1462,3  mm
      Produktvægt
      28,5  kg
      Højde
      837,3  mm
      Dybde
      68,9 mm (D ved vægbeslag)/89,9 mm (D ved greb)  mm
      Bredde (tommer)
      57,57  tommer
      Højde (tommer)
      32.96  tommer
      Vægbeslag
      400 mm x 400 mm, M8
      Dybde (tommer)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tommer
      Rammebredde
      14,9 mm (ensartet ramme)
      Vægt (lb)
      62,83  lb

    • Driftsforhold

      Højde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturinterval (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30.000  time(r)
      Temperaturinterval (opbevaring)
      -20 ~ 60  °C
      Luftfugtighedsområde (drift) [RF]
      10 ~ 90% RH (ingen kondensering)

    • Multimedieprogrammer

      USB-videoafspilning
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG
      • MPEG-4
      • VP8
      • VP9
      • AVI
      • MP4
      • WEBM
      USB-billedafspilning
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-lydafspilning
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Intern afspiller

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Hukommelse
      3 GB RAM
      Opbevaring
      16 GB

    • Tilbehør

      Medfølgende tilbehør
      • Strømkabel 1,8 m
      • Fjernbetjening
      • Eksternt IR-kabel
      • Dæksel til AC-kontakt
      • Logo-badge
      • USB-cover og skrue
      Ekstra tilbehør
      • CRD22 WiFi- og Bluetooth-modul
      • CRD73 Philips ScreenShare-licens

    • Diverse

      Sprog for visning på skærm
      • Forenklet kinesisk
      • Traditionelt kinesisk
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Japansk
      • Arabisk
      • Dansk
      • Svensk
      • Finsk
      • Norsk
      • Hollandsk
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighedsgodkendelser
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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