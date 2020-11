Oplev den fantastiske interaktivitet med ægte Multi-Touch

Et helt nyt niveau inden for interaktivitet er nu tilgængeligt takket være den integrerede touch-teknologi. Større fleksibilitet og optimal, simultan touch-effekt, kombineret med fremragende funktionsmuligheder for at give dig den ultimative brugerinteraktion. Multi-Touch-skærme aktiveres med automatisk touch-registrering. USB-stikket er HID-kompatibelt, og giver ægte Plug & Play-drift.