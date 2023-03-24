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    Signage Solutions H-Line-skærm

    75BDL4003H/02

    Levende synlighed under alle lysforhold

    Vær synlig dag og nat med Philips H-Line-skærme med høj lysstyrke. Forbløffende klarhed og kontrast gør dem til en perfekt løsning til fremvisning af spændende indhold i vinduer og lyse lokationer. Fra lufthavne til indkøbscentre og meget mere.

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    Signage Solutions

    H-Line-skærm

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    Levende synlighed under alle lysforhold

    24/7-skærm med høj lysstyrke

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

    CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

    Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

    OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler

    OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler

    Integrer en fuldkrafts-pc eller et CRD50-modul på Android-platform i din professionelle Philips-skærm. OPS-stikket indeholder alle de forbindelser, du skal bruge for at køre din slot-in-løsning, inkl. en strømforsyning.

    FailOver. Sikrer, at din skærm aldrig går i sort

    Failover, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopiindhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i medieafspilleren. Du skal blot vælge en primær indgangsforbindelse og en failover-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig indholdsbeskyttelse.

    Tilføj Android-processorkraft med et valgfrit CRD50-modul

    Indlejr en Android System-on-Chip (SoC) i din professionelle Philips-skærm. Det valgfrie CRD50-modul er en OPS-enhed, der giver mulighed for Android OPS-processorkraft uden brug af kabler. Modulet skal blot sluttes til OPS-stikket, der indeholder alle de nødvendige forbindelser til at køre modulet (inkl. strømforsyning).

    Designet til ekstreme forhold

    Forbedret termisk styring, High TNI Liquid Crystals-paneler og indbyggede termiske sensorer til at håndtere høje omgivelsestemperaturer. Skærmlysstyrke på op til 2500 cd/m² til forhold med kraftigt omgivende lys. Polariseringsfilter til skærm, som er kompatibelt med polariserede solbriller for at gøre indhold mere synligt.

    Gadeskiltning med ultrahøj lysstyrke

    Digitale displays med høj lysstyrke giver opmærksomhed undere alle lysforhold, øger butikseksponeringen og tiltrækker kunder. Høj lysstyrke på op til 3000 cd/m² sikrer høj synlighed og ren billedkvalitet, selv under ekstreme lysforhold.

    Tekniske specifikationer

    • Billede/display

      Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
      189.3  cm
      Diagonal skærmstørrelse (tommer)
      74.5  tommer
      Billedformat
      16:9
      Panelopløsning
      3840 x 2160
      Pixel-størrelse
      0,429 x 0,429 mm
      Optimal opløsning
      3840 x 2160 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      3000  cd/m²
      Skærmfarver
      1,07 milliarder
      Kontrastforhold (typisk)
      1200:1
      Dynamisk kontrastforhold
      500,000:1
      Svartid (typisk)
      8  ms
      Betragtningsvinkel (vandret)
      178  °
      Betragtningsvinkel (lodret)
      178  °
      Billedforbedring
      • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
      • Progressiv scanning
      • Dynamisk kontrastforbedring
      Panelteknologi
      IPS

    • Tilslutningsmuligheder

      Lydudgang
      3,5 mm jackstik
      Videoindgang
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digital + analog) 1x
      • HDMI 2,0 (x3)
      Lydindgang
      3,5 mm jackstik
      Andre tilslutninger
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Video output (Videoudgang)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Ekstern styring
      • IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik
      • RJ45
      • RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

    • Komfort

      Placering
      • Liggende (24/7)
      • Stående (24/7)
      Pauseskærm
      Pixel-skift, lav lysstyrke
      Tastaturbetjening
      • Skjult
      • Låsbar
      Signal fra fjernbetjening
      Låsbar
      Signalgennemsløjfning
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR-gennemsløjfning
      Nem installation
      • Bærehåndtag
      • Smart-indsats
      Energibesparende funktioner
      Smart Power
      Kontrollerbart netværk
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Lyd

      Indbyggede højttalere
      2 x 10 W RMS

    • Strøm

      Lysnet
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Forbrug (typisk)
      510  W
      Forbrug (maks.)
      790
      Standby-strømforbrug
      < 0,5 W

    • Understøttet skærmopløsning

      Computer-formater
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400 pixel ved 70 Hz
      • 800 × 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 × 2160, 30Hz
      • 3840 × 2160, 60 Hz
      Videoformater
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 × 2160, 30Hz
      • 3840 × 2160, 60 Hz

    • Mål

      Bredde
      1688,2  mm
      Produktvægt
      54,1  kg
      Højde
      966,6  mm
      Dybde
      111,1  mm
      Bredde (tommer)
      66,46  tommer
      Højde (tommer)
      38.06  tommer
      Vægbeslag
      600 x 400 mm, M8
      Dybde (tommer)
      4.37  tommer
      Rammebredde
      18,8 (ensartet ramme)
      Vægt (lb)
      119,27  lb
      Smart-indsats, bredde
      180  mm
      Smart-indsats, højde
      300  mm

    • Driftsforhold

      Højde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturinterval (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  time(r)
      Relativ fugtighed
      20 ~ 80  %
      Temperaturinterval (opbevaring)
      -20 ~ 60  °C
      Advarsel
      Må ikke anvendes i direkte sollys uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger.

    • Multimedieprogrammer

      USB-videoafspilning
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB-billedafspilning
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Tilbehør

      Medfølgende tilbehør
      • Kantjusteringssæt
      • Philips-logo (x1)
      • RS232 kabel med flere tilslutninger
      • Kabelbøjle (x3)
      • AC-kontaktdæksel og skrue x1
      • USB-cover og skruer
      • Netledning
      • HDMI-kabel
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • Sæt med åben ramme
      • Lynhåndbog (x1)
      • Fjernbetjening og AAA-batterier
      • RS232-kabel

    • Diverse

      Sprog for visning på skærm
      • Arabisk
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Japansk
      • Polsk
      • Portugisisk
      • Russisk
      • Spansk
      • Forenklet kinesisk
      • Tyrkisk
      • Traditionelt kinesisk
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighedsgodkendelser
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • Ved installationer, der kan blive udsat for direkte sollys, anbefales det at læse brugervejledningen og advarselssedlen.
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