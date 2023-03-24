75BDL4003H/02
Levende synlighed under alle lysforhold
Vær synlig dag og nat med Philips H-Line-skærme med høj lysstyrke. Forbløffende klarhed og kontrast gør dem til en perfekt løsning til fremvisning af spændende indhold i vinduer og lyse lokationer. Fra lufthavne til indkøbscentre og meget mere.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
H-Line-skærm
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Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.
Integrer en fuldkrafts-pc eller et CRD50-modul på Android-platform i din professionelle Philips-skærm. OPS-stikket indeholder alle de forbindelser, du skal bruge for at køre din slot-in-løsning, inkl. en strømforsyning.
Failover, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopiindhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i medieafspilleren. Du skal blot vælge en primær indgangsforbindelse og en failover-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig indholdsbeskyttelse.
Indlejr en Android System-on-Chip (SoC) i din professionelle Philips-skærm. Det valgfrie CRD50-modul er en OPS-enhed, der giver mulighed for Android OPS-processorkraft uden brug af kabler. Modulet skal blot sluttes til OPS-stikket, der indeholder alle de nødvendige forbindelser til at køre modulet (inkl. strømforsyning).
Forbedret termisk styring, High TNI Liquid Crystals-paneler og indbyggede termiske sensorer til at håndtere høje omgivelsestemperaturer. Skærmlysstyrke på op til 2500 cd/m² til forhold med kraftigt omgivende lys. Polariseringsfilter til skærm, som er kompatibelt med polariserede solbriller for at gøre indhold mere synligt.
Digitale displays med høj lysstyrke giver opmærksomhed undere alle lysforhold, øger butikseksponeringen og tiltrækker kunder. Høj lysstyrke på op til 3000 cd/m² sikrer høj synlighed og ren billedkvalitet, selv under ekstreme lysforhold.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Tilbehør
Diverse
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