HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.