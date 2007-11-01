Andre elementer i boksen
- Bordstand
- Netledning
- VGA-kabel
- Fjernbetjening
- Batterier til fjernbetjening
- Lynhåndbog
- HDMI-DVI-adapterkabel
- Brugervejledning på CD-ROM
- Ekstra tilbehør: SmartLoader 22AV1135
BDL4231C/00
Innovativ offentlig skærm til indendørs anvendelse
Begræns dine omkostninger med denne 42" LCD-skærm, der kan styres fra netværk. Uanset om den bliver anvendt i et netværk eller som en enkelt offentlig skærm, tilbyder denne model en række forskellige funktioner, som imødekommer de mest krævende programmer til offentlig visning og visning i virksomheder.Se alle fordelene
Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
LCD-skærm
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HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligent den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.
Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.
XGA-opløsningens LCD-panel kan vise 1366 x 768 pixels; WXGA gør det muligt for skærme at køre uden interlacing. Det sikrer en bedre visning med nøjagtige farver.
I et netværk skal man kunne styre, hvordan alle skærmene reagerer, når der tændes for dem, eller når de kører igen efter en strømafbrydelse. Smart-knap giver fleksibilitet med RS232-kommandoer til 4 forskellige startindstillinger: Strømforsyning, kildeindgang, niveau for lydstyrke og billedformat. For alle 4 indstillinger kan du vælge, at displayet skal huske seneste status eller faste indstillinger, når strømmen tilsluttes igen.
De lokale kontrolknapper på skærmen er placeret på en måde, så det ikke er muligt at få direkte adgang til dem. Sensoren på fjernbetjeningen og kontrolknapperne kan deaktiveres via RS232 for at undgå uautoriseret kontrol over skærmen, når den er placeret et offentligt sted.
SmartCard Xpress er et udvidelsesstik, der giver skærmen flere funktioner. Kort, der er udviklet af Philips og/eller tredjepart, er designet til at strømline tilslutningsmuligheder til skærmen via stikket og eliminerer behovet for eksterne enheder.
Fjernbetjening gør det muligt for brugeren at styre og justere displayene på afstand via RS232-protokollen. Ved hjælp af CEC-kommandoer har du fuld kontrol over alle displays i dit skiltningsnetværk når som helst.
Gør det muligt at kopiere alle menuindstillingerne fra en skærm til flere andre. Funktionen er med til at sikre, at der er ensartethed mellem skærmene og reducerer installationstiden betydeligt. Fuldt trådløs betjening.
Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Tekniske specifikationer
Tuner/modtagelse/transmission
Tilbehør
Diverse
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