Indstil forskellige startindstillinger med Smart Control

I et netværk skal man kunne styre, hvordan alle skærmene reagerer, når der tændes for dem, eller når de kører igen efter en strømafbrydelse. Smart-knap giver fleksibilitet med RS232-kommandoer til 4 forskellige startindstillinger: Strømforsyning, kildeindgang, niveau for lydstyrke og billedformat. For alle 4 indstillinger kan du vælge, at displayet skal huske seneste status eller faste indstillinger, når strømmen tilsluttes igen.