OPS-stik fås som ekstraudstyr

Open Pluggable Specification er et branchestandardstik, som du kan stikke en OPS-kompatibel medieafspiller i. Det giver dig mulighed for at opgradere eller ændre din hardware, når du har brug for det. Det er blevet en personificeret forenkling at omdanne din skærm til en alt-i-en digital skiltning.