Mange funktioner. En ledning

Få fuld kontrol over din skærm ved at køre alle driftskommandoer og dit videosignal gennem et enkelt HDMI-kabel. Denne unikke funktion gør det meget nemmere og mere praktisk at sikre jævn drift og vedligeholdelse af din skærm. CEC-kommandoer (Consumer Electronics Control) gør det til en leg at finde vigtige oplysninger om din skærm.