Forudindstillet klinisk digitalbillede til DICOM del 14 gråtonebilleder,

Skærme skal vise ensartede scanninger i høj kvalitet for at give mulighed for at opnå pålidelige fortolkninger. Gengivelsen af gråtonescanninger på standardskærme er i bedste fald uensartede, hvilket gør dem uegnede til anvendelse i et klinisk miljø. Philips' skærme til klinisk evaluering med forudindstillet digitalbillede er kalibreret fra fabrikkens side til at give DICOM del 14 kompatibel gråtonestandardskærmydelse. Med LCD-paneler i høj kvalitet og LED-teknologi tilbyder Philips dig ensartet og pålidelig ydeevne til en fornuftig pris. Yderligere oplysninger findes på http://medical.nema.org/