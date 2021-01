Avanceret, fabriksinstalleret farvekalibrering

Uanset om du installerer en videovæg med en konfiguration på 3x3, 2x4 eller 5x5, vil du have, at farvekvaliteten for hvert billede er ensartet for hver skærm, der bruges. Derfor er hver skærm specielt kalibreret fra fabrikken for at leve op til den højeste standard for avancerede videovægge.