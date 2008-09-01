Brugervenlig, selvstændig skiltningsløsning, der arbejder sammen med vores professionelle skiltningsskærme om at fremvise medieindhold. Sammen med EA Publisher kan du oprette dit eget indhold og planlægge diasshow og film 24 timer i døgnet
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
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Easy Advertiser
Din perfekte og enkle skiltningsløsning
Easy Advertiser
Komplet og hurtig skiltningsløsning
Du har allerede din kontor-PC med PowerPoint, du har dit digitalkamera med et PC-program til at håndtere billeder og video og din skiltningsskærm fra Philips BDLx231Cx/00-serien. Nu behøver du kun en ekstra enhed for at gøre digitalskiltning til virkelighed i din butik eller afdeling. Easy Advertiser er en komplet pakke, som består af et 1 GB USB-stik, alle kabler, et beslag og et Smartcard med avanceret elektronik, der kan vise USB-indhold, som du har lavet, vha. det medfølgende Easy Advertiser Publisher PC-program. Installer kortet ved at følge instruktionerne i brugervejledningen
Nemt PC-program til håndtering af indhold
Når du selv laver indhold til reklamer eller kommunikation, er det en fordel at bruge standardværktøjer, som du allerede har, sammen med et nemt udgivelsesprogram. Easy Advertiser Publisher er et Windows-program, som kan importere MS PowerPoint-dias, JPEG-billeder og film i MPEG-format. Programmet hjælper dig med at lave planer for visning af indhold på de rigtige tidspunkter over 24 timer. Det er en nem proces: Lav indhold, importer indhold, planlæg og udgiv indhold ved at gemme det på en USB-lagringsenhed
Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet
Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.
Internetforbindelse og -installation behøves ikke
Dette er et enkeltstående produkt til dine Public Signage-aktiviteter, som er nemt at installere. Du undgår besværet med abonnementer og andre installationer. Produktet viser indhold fra en USB-lagringsenhed: Internet behøves ikke. Du gemmer indhold på din USB-lagringsenhed vha. det medfølgende PC-program på din kontor- eller hjemme-PC, sætter USB i kortet, der er installeret i skærmen, og begynder afspilningen
Kombiner MS PowerPoint-dias, billeder og video
Du får fuld kreativ frihed til at blande billeder fra dit digitalkamera, MS PowerPoint-dias og dine film (op til 720p high definition!) i en hvilken som helst rækkefølge til hver en tid. Med Easy Advertiser kan du blande og matche, så det har den mest optimale indvirkning på dit publikum.
Planlæg, hvad du vil, når du vil
Du kan frit planlægge at bringe det rigtige indhold delt ud over 24 timer og på den måde tilfredsstille dine kunders informationsbehov. Du kan lave et eller flere tidsintervaller med Easy Advertiser Publisher PC-programmet. Flyt indholdet til det rigtige tidsinterval vha. træk og slip. Eksporter til en USB-lagringsenhed via dette program, sæt USB-enheden i kortet og din præsentation begynder, som du har planlagt
Automatisk standby, når der ikke er aktive planer
Når der ikke er planlagt visning af indhold på din Public Signage-skærm, skifter den til standby. Du sparer derved strøm og skåner miljøet samtidig med, at du sparer på din el-regning. Du kan altid ændre denne tilstand med fjernbetjeningen og bruge skærmen til andre formål, som f.eks. DVD-afspilning
Få det bedste ud af din skærm, og vis 720p HD-video
De skarpeste og flotteste videoer gør det største indtryk på dine kunder. Enhver MPEG2 HD (high definition) 720p-video i god kvalitet, som eksporteres til din USB-lagringsenhed via dit PC-program, afspilles rent og klart uden forstyrrelser eller andre problemer
Én fjernbetjening til det hele
Den medfølgende fjernbetjening virker uden problemer sammen med din enhed. Ligegyldigt hvilken funktion kan du kontrollere den.