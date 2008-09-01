Komplet og hurtig skiltningsløsning

Du har allerede din kontor-PC med PowerPoint, du har dit digitalkamera med et PC-program til at håndtere billeder og video og din skiltningsskærm fra Philips BDLx231Cx/00-serien. Nu behøver du kun en ekstra enhed for at gøre digitalskiltning til virkelighed i din butik eller afdeling. Easy Advertiser er en komplet pakke, som består af et 1 GB USB-stik, alle kabler, et beslag og et Smartcard med avanceret elektronik, der kan vise USB-indhold, som du har lavet, vha. det medfølgende Easy Advertiser Publisher PC-program. Installer kortet ved at følge instruktionerne i brugervejledningen