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    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Public Signage-kort

      CRD01/00

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Easy Advertiser

      Brugervenlig, selvstændig skiltningsløsning, der arbejder sammen med vores professionelle skiltningsskærme om at fremvise medieindhold. Sammen med EA Publisher kan du oprette dit eget indhold og planlægge diasshow og film 24 timer i døgnet

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      Public Signage-kort
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      Public Signage-kort

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      Easy Advertiser

      Din perfekte og enkle skiltningsløsning

      • Easy Advertiser

      Komplet og hurtig skiltningsløsning

      Du har allerede din kontor-PC med PowerPoint, du har dit digitalkamera med et PC-program til at håndtere billeder og video og din skiltningsskærm fra Philips BDLx231Cx/00-serien. Nu behøver du kun en ekstra enhed for at gøre digitalskiltning til virkelighed i din butik eller afdeling. Easy Advertiser er en komplet pakke, som består af et 1 GB USB-stik, alle kabler, et beslag og et Smartcard med avanceret elektronik, der kan vise USB-indhold, som du har lavet, vha. det medfølgende Easy Advertiser Publisher PC-program. Installer kortet ved at følge instruktionerne i brugervejledningen

      Nemt PC-program til håndtering af indhold

      Når du selv laver indhold til reklamer eller kommunikation, er det en fordel at bruge standardværktøjer, som du allerede har, sammen med et nemt udgivelsesprogram. Easy Advertiser Publisher er et Windows-program, som kan importere MS PowerPoint-dias, JPEG-billeder og film i MPEG-format. Programmet hjælper dig med at lave planer for visning af indhold på de rigtige tidspunkter over 24 timer. Det er en nem proces: Lav indhold, importer indhold, planlæg og udgiv indhold ved at gemme det på en USB-lagringsenhed

      Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet

      Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.

      Internetforbindelse og -installation behøves ikke

      Dette er et enkeltstående produkt til dine Public Signage-aktiviteter, som er nemt at installere. Du undgår besværet med abonnementer og andre installationer. Produktet viser indhold fra en USB-lagringsenhed: Internet behøves ikke. Du gemmer indhold på din USB-lagringsenhed vha. det medfølgende PC-program på din kontor- eller hjemme-PC, sætter USB i kortet, der er installeret i skærmen, og begynder afspilningen

      Kombiner MS PowerPoint-dias, billeder og video

      Du får fuld kreativ frihed til at blande billeder fra dit digitalkamera, MS PowerPoint-dias og dine film (op til 720p high definition!) i en hvilken som helst rækkefølge til hver en tid. Med Easy Advertiser kan du blande og matche, så det har den mest optimale indvirkning på dit publikum.

      Planlæg, hvad du vil, når du vil

      Du kan frit planlægge at bringe det rigtige indhold delt ud over 24 timer og på den måde tilfredsstille dine kunders informationsbehov. Du kan lave et eller flere tidsintervaller med Easy Advertiser Publisher PC-programmet. Flyt indholdet til det rigtige tidsinterval vha. træk og slip. Eksporter til en USB-lagringsenhed via dette program, sæt USB-enheden i kortet og din præsentation begynder, som du har planlagt

      Automatisk standby, når der ikke er aktive planer

      Når der ikke er planlagt visning af indhold på din Public Signage-skærm, skifter den til standby. Du sparer derved strøm og skåner miljøet samtidig med, at du sparer på din el-regning. Du kan altid ændre denne tilstand med fjernbetjeningen og bruge skærmen til andre formål, som f.eks. DVD-afspilning

      Få det bedste ud af din skærm, og vis 720p HD-video

      De skarpeste og flotteste videoer gør det største indtryk på dine kunder. Enhver MPEG2 HD (high definition) 720p-video i god kvalitet, som eksporteres til din USB-lagringsenhed via dit PC-program, afspilles rent og klart uden forstyrrelser eller andre problemer

      Én fjernbetjening til det hele

      Den medfølgende fjernbetjening virker uden problemer sammen med din enhed. Ligegyldigt hvilken funktion kan du kontrollere den.

      Tekniske specifikationer

      • Tilslutningsmuligheder

        USB
        USB 2.0 x 1
        Andre tilslutninger
        HDMI

      • Komfort

        Myndighedsgodkendelser
        • CE-mærke
        • RoHS
        • C-Tick
        Ur
        24/12 timers visning
        Sprog: UI
        • Dansk
        • Fransk
        • Tysk
        • Spansk
        • Italiensk

      • Multimedieprogrammer

        Afspilningsforbedring
        • Diasshow med billeder
        • Diasshow med billeder og film
        • Forskellige visningsintervaller
        Afspilningsformater
        • JPEG (24-bit farve non-prog.)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Afspilningstilstand
        • 24 timers planlægning af indhold
        • Automatisk standby
        • Manuel afspilning
        • Afspilning af alt indhold fortløbende

      • PC-softwareprogram

        Indholdsstyring
        • Lav 24 t indholdsplan
        • Lav flere diasshows
        • Roter billede
        • Miniaturevisning
        • Filmstrip-visning
        • Udgiv planlagte filer til USB
        Understøttet filformat
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Understøttede operativsystemer
        Windows XP

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Lynhåndbog
        • CD-ROM med software + manual
        • Garantibevis
        • 1 GB USB-flash-drev
        • Plastik bunddæksel
        • HDMI-kabel
        • Ekstern strømadapter
        • Strømforsyningsbeslag
        Ekstra tilbehør
        • VESA adapterplade BM04211
        • Fleksibelt vægbeslag BM02212
        • Loftsmontering BM01311
        • Loftsplade BM1321
        • Udvidelsesrør 150 cm BM01711
        • Udvidelsesrør 150 cm BM01811
        • Udvidelsesrør 80 cm BM01611

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        Kompatibel med
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Lynhåndbog
      • CD-ROM med software + manual
      • Garantibevis
      • 1 GB USB-flash-drev
      • Plastik bunddæksel
      • HDMI-kabel
      • Ekstern strømadapter
      • Strømforsyningsbeslag
      • Ekstra tilbehør: VESA adapterplade BM04211
      • Ekstra tilbehør: Fleksibelt vægbeslag BM02212
      • Ekstra tilbehør: Loftsmontering BM01311
      • Ekstra tilbehør: Loftsplade BM1321
      • Ekstra tilbehør: Udvidelsesrør 150 cm BM01711
      • Ekstra tilbehør: Udvidelsesrør 150 cm BM01811
      • Ekstra tilbehør: Udvidelsesrør 80 cm BM01611
      Badge-D2C

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