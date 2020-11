Fasthold den ønskede puls

Pulsbaseret programmering kan gennemføres ved tryk på én knap. Sundhedspersonale kan vælge et specifikt pulsinterval for deres patient - programmet vil da justere hastigheden og inklinationen, således at pulsen bliver inden for det ønskede interval. Et antal forudindstillede programmer giver brugerne mulighed for at vælge den træningstype, som de ønsker.