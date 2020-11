Inklinationsmotorer hæver løbebåndet for gang op ad bakke og ned ad bakke

Med to inklinationsmotorer - en forrest og en bagerst - kan behandlere skabe gang op ad bakke og gang ned ad bakke for patienterne. Et seletøj på overkroppen kan benyttes, hvis patienten skal have mindre anstrengende, vægtløse øvelser. Denne type træning giver forbedret træning af underkroppen, uden at patienten skal bære hele sin vægt på løbebåndet. Båndet kan hæves, således at det tillader vægtløse øvelser.