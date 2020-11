Justér krankarmenes længde, så de passer til mobiliteten

For at kunne hjælpe patienter med begrænset mobilitet eller med skader, kan pedalerne flyttes op og ned langs krankarmene, således at cyklen passer til en bevægelse på kun 15 grader. Lavt gradtal medfører mindre cirkelbevægelser af underkroppen, således at patienten kan gennemføre en fuld omdrejning på 360 grader under rehabilitering. De justérbare krankarme er indekseret med en skala, der viser forbedring af mobiliteten og muliggør en præcis gentagelse af træningen.