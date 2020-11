Rammen med stropper isolerer underben

Den stive ramme og stropperne holder underbenet i balance, når patienten ikke selv kan opretholde sikker balance. Patienter kan derfor træne, uden at foden glider af en pedal, eller et ben falder ud på siden af træningsudstyret. Dette udstyr monteres direkte og sikkert på pedaler på en sofastepper (recumbent stepper). Tilbehøret sættes på patienten lige under knæet for at eliminere belastning på knæ.