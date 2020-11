Belastningen er den samme for arme og ben

Denne stepmaskine har 1:1 belastning, hvilket giver en stærkere arm eller et stærkere ben mulighed for hjælpe med træningen af en anden arm eller et andet ben. Lige belastning er gavnligt for mange brugere, herunder dem med større mobilitet eller dem, som har en styrkemæssig ubalance mellem højre og venstre ben eller arme.