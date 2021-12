Vi ved nu, at formålet med en luftfugter er at øge luftfugtighedsniveauet, så vi opnår en mere fugtig luft; men hvordan fungerer den helt præcist? Måden, hvorpå en luftfugter fungerer, er en simpel proces rent konceptuelt, men bagved finder man både ekspertise inden for ingeniørarbejde og teknologi.



Det væsentlige er, at en luftfugter sprøjter vanddamp ud i luften for at øge luftfugtigheden. Vandet er resultatet af en fordampningsproces.



I luftfugtere af høj kvalitet som f.eks. den kombinerede luftfugter og -renser, Philips Air Purifier and Humidifer Series 3000i, resulterer processen i en hygiejnisk tåge af små dråber, som hurtigt bliver usynlige. Dette hjælper ikke kun med at øge luftfugtighedsniveauet, men det gør det også vanskeligere for bakterier at ende i luften. Med en 2-i-1-enhed af høj kvalitet som denne kan du benytte både luftfugtigheds- og luftrensningsfunktionen til at skabe en sund atmosfære.



Når du bruger en luftfugter, skal du huske at følge disse trin: