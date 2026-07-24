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  • Bedre pleje til flere mennesker

    Bedre pleje til flere mennesker

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  • Mød den nye Philips Lumea 9900 Pro

    Mød den nye Philips Lumea 9900 Pro

    Nyd op til 5 års glat hud – med professionelle resultater derhjemme1

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  • Diamond clean

    Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

    NYHED Den næste generation af DiamondClean

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  • NYHED: Vores håndfri elektriske pumpe

    NYHED: Vores håndfri elektriske pumpe

    Få frie hænder. Få mere fri.

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  • AMBILIGHT tv

    AMBILIGHT tv

    Det ændrer alt

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  • Forbedring af menneskers sundhed og velvære ved hjælp af meningsfuld innovation

    Forbedring af menneskers sundhed og velvære ved hjælp af meningsfuld innovation

    Oplev vores innovative, bæredygtige løsninger til avanceret patientpleje

    Få mere at vide

Personlig sundhedspleje

Et sundere liv for dig, dit hjem og din familie

Philips elektrische Zahnbürsten

Elektrische Zahnbürsten

Elektrische Zahnbürsten

Elektriske barbermaskiner til mænd: Sammenlign barbermaskiner

Barbermaskiner

Barbermaskiner

Lumea IPL

Lumea IPL

Lumea IPL

Audio-, video- og opkoblede babyalarmer | Philips Avent

Babymonitorer og termometre

Babymonitorer og termometre

Sundhedsvæsen

Førende teknologier til dig og dine patienter

Identificer patienter i risikogruppen for at yde proaktiv pleje

Patientovervågning

Identificer patienter i risikogruppen for at yde proaktiv pleje

Fordi hvert billede er vigtigt

Ultralyd

Fordi hvert billede er vigtigt

Indbyggede diagnostiske løsninger til bedre patientpleje

Diagnostisk og klinisk informatik

Indbyggede diagnostiske løsninger til bedre patientpleje

Se klart, og udfør optimal behandling

Billedvejledt behandling

Se klart, og udfør optimal behandling

Flere innovationer giver bedre pleje
Vores produkter giver alle omsorgspersoner mulighed for at tage sig af babyer
Philips Avent
Vores produkter giver alle omsorgspersoner mulighed for at tage sig af babyer

Del pleje og omsorg

Nyfortolkning af intelligens
CT5300
Nyfortolkning af intelligens

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Udviklet til at holde.

Bæredygtige løsninger

Udviklet til at holde.

Hos Philips mener vi, at innovation bør handle om at skabe kvalitetsprodukter, som du kan bruge i lang tid og derefter genanvende. I årenes løb har vi på mange måder efterlevet denne tankegang – og vi er først lige begyndt.

Nye produkter i vores sortiment
Vores innovationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ved kontinuerlig brug med månedlige opfriskningsbehandlinger i henhold til det angivne behandlingsskema. 