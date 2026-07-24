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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Oplev vores innovative, bæredygtige løsninger til avanceret patientpleje
Et sundere liv for dig, dit hjem og din familie
Førende teknologier til dig og dine patienter
Bæredygtige løsninger
Udviklet til at holde.
Hos Philips mener vi, at innovation bør handle om at skabe kvalitetsprodukter, som du kan bruge i lang tid og derefter genanvende. I årenes løb har vi på mange måder efterlevet denne tankegang – og vi er først lige begyndt.
Ved kontinuerlig brug med månedlige opfriskningsbehandlinger i henhold til det angivne behandlingsskema.