Søgeord

  • Stor effekt Stor effekt Stor effekt

    Signage Solutions Multi-Touch-skærm

    10BDL3051T/00

    Samlet vurdering / 5
    • Anmeldelser Anmeldelser

    Stor effekt

    Fra hyldereklamer til vejvisning – denne ultraklare Multi-Touch Smart-skærm er perfekt, når pladsen er begrænset. En alsidig, komplet løsning, hvor indholdet er nemt at fjernadministrere. Power-over-Ethernet muliggør fleksibel placering

    Se alle fordelene

    Lignende produkter

    Se alle Multi-Touch-serie

    Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

    Alle dine behov dækkes af ét køb

    Pakkepris

    Spring over

    Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

    Tilføj tilbehør

    Dette produkt
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Multi-Touch-skærm

    i alt

    recurring payment

    Stor effekt

    Lille Multi-Touch-skærm.

    • 10"
    • På Android-platform
    • Multi-touch
    CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

    CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

    Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

    Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

    Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

    Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

    Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

    Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

    Indbygget kamera og højttalere

    Det indbyggede kamera og højttalerne gør denne lille berøringsskærm til en meget alsidig smart løsning. Brug den til måling af publikum hos forhandler, kundetilstrømningsanalyser og meget mere. Få mest muligt ud af Android AI-apps, eller brug blot skærmen til videokonferencer.

    Nem installation med PoE+-teknologi

    Placer din professionelle Philips-skærm næsten alle steder. PoE+ gør det muligt at levere strøm og data til din skærm via ét enkelt Ethernet-kabel. Du behøver ikke en stikkontakt, men der følger også en strømadapter med, hvis du ønsker at tilslutte.

    Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning

    Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

    CMND & Deploy. Installer og start apps via fjernadgang

    Installer og start hurtigt apps, selvom du er off-site og arbejder via fjernadgang. CMND & Deploy giver dig mulighed for at tilføje og opdatere dine egne apps samt apps fra Philips Professional Display App Store. Du skal blot scanne QR-koden, logge på App Store og klikke på den app, du ønsker at installere. Appen downloades og starter automatisk.

    Tekniske specifikationer

    • Billede/display

      Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
      25.6  cm
      Diagonal skærmstørrelse (tommer)
      10.1''  tommer
      Billedformat
      16:10
      Panelopløsning
      1280 x 800
      Optimal opløsning
      1280 x 800
      Lysstyrke
      300  cd/m²
      Skærmfarver
      262.000
      Kontrastforhold (typisk)
      800:1
      Svartid (typisk)
      30  ms
      Betragtningsvinkel (vandret)
      170  °
      Betragtningsvinkel (lodret)
      170  °
      Operativsystem
      Android 4.4.4

    • Tilslutningsmuligheder

      Lydudgang
      Eksternt højttalerstik
      Andre tilslutninger
      • USB
      • micro SD
      Video output (Videoudgang)
      HDMI
      Ekstern styring
      RJ45

    • Komfort

      Placering
      • Liggende (24/7)
      • Stående (24/7)
      Pauseskærm
      Pixel-skift, lav lysstyrke
      Tastaturbetjening
      • Skjult
      • Låsbar
      Energibesparende funktioner
      Smart Power
      Billedgengivelse
      Avanceret farvestyring
      Kontrollerbart netværk
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Hukommelse
      8 GB eMMC

    • Lyd

      Indbyggede højttalere
      2 x 2 W

    • Strøm

      Lysnet
      DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
      Forbrug (typisk)
      6  W
      Standby-strømforbrug
      <0,5 W

    • Mål

      Bredde
      261  mm
      Produktvægt
      0,71  kg
      Højde
      167,2  mm
      Dybde
      29  mm
      Bredde (tommer)
      10,28  tommer
      Højde (tommer)
      6.58  tommer
      Vægbeslag
      75 x 75
      Dybde (tommer)
      1,14  tommer
      Rammebredde (L/R, T/B)
      19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
      Vægt (lb)
      1,57  lb

    • Driftsforhold

      Højde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturinterval (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  time(r)
      Relativ fugtighed
      20 ~ 80  %
      Temperaturinterval (opbevaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-videoafspilning
      • 3 GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB-billedafspilning
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB-lydafspilning
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Tilbehør

      Medfølgende tilbehør
      • Lynhåndbog
      • Bordstand
      • USB-kabel
      • DC-strømadapter
      • HDMI-kabel
      • Strømstik
      • Silikonefod

    • Diverse

      Sprog for visning på skærm
      • Arabisk
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Japansk
      • Polsk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Russisk
      • Forenklet kinesisk
      • Traditionelt kinesisk
      • Dansk
      • Hollandsk
      • Finsk
      • Norsk
      • Portugisisk
      • Svensk
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighedsgodkendelser
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, klasse A
      • UL

    • Interaktivitet

      Multi-Touch-teknologi
      Projiceret kapacitiv
      Berøringspunkter
      5 samtidige berøringspunkter
      Beskyttelsesglas
      0,7 mm hærdet sikkerhedsglas

    Hvad følger med?

    Andre elementer i boksen

    • Lynhåndbog
    • Bordstand
    • USB-kabel
    • DC-strømadapter
    • HDMI-kabel
    • Strømstik
    • Silikonefod
    Badge-D2C

    Få support til dette produkt

    Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

    Anbefalede produkter

    Nyligt viste produkter

    Anmeldelser

    Vær den første til at gennemgå dette emne

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.