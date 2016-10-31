Andre elementer i boksen
- Lynhåndbog
- Bordstand
- USB-kabel
- DC-strømadapter
- HDMI-kabel
- Strømstik
- Silikonefod
10BDL3051T/00
Stor effekt
Fra hyldereklamer til vejvisning – denne ultraklare Multi-Touch Smart-skærm er perfekt, når pladsen er begrænset. En alsidig, komplet løsning, hvor indholdet er nemt at fjernadministrere. Power-over-Ethernet muliggør fleksibel placeringSe alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Multi-Touch-skærm
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Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.
Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.
Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.
Det indbyggede kamera og højttalerne gør denne lille berøringsskærm til en meget alsidig smart løsning. Brug den til måling af publikum hos forhandler, kundetilstrømningsanalyser og meget mere. Få mest muligt ud af Android AI-apps, eller brug blot skærmen til videokonferencer.
Placer din professionelle Philips-skærm næsten alle steder. PoE+ gør det muligt at levere strøm og data til din skærm via ét enkelt Ethernet-kabel. Du behøver ikke en stikkontakt, men der følger også en strømadapter med, hvis du ønsker at tilslutte.
Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.
Installer og start hurtigt apps, selvom du er off-site og arbejder via fjernadgang. CMND & Deploy giver dig mulighed for at tilføje og opdatere dine egne apps samt apps fra Philips Professional Display App Store. Du skal blot scanne QR-koden, logge på App Store og klikke på den app, du ønsker at installere. Appen downloades og starter automatisk.
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Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Tilbehør
Diverse
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