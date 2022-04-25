41BDL7224L/00
Slip fantasien endnu mere løs
Ingen grænser. Philips L-Line 7000-serien er en LED-skiltningsløsning med uendelige muligheder i form og størrelse. Problemfri sammenkobling og flere forskellige størrelser giver helt unikke skærme i alle mål og giver perfekte resultater.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
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Philips L-Line 7000-seriens LED-paneler leveres i en højde på 25 cm og fås i bredder på 50 cm, 75 cm og 100 cm. Disse skærme er klar til at blive installeret i alle liggende formater uden begrænsninger for størrelsen. Fås også med affasede hjørner, så de danner buede designs i både konvekse og konkave formater.
Opnå perfektion gennem præcision. Active Health Monitoring gør vedligeholdelse hurtig, enkel og forudsigelig ved at vise det nøjagtige fejlelement og dets placering. Anvendelsen af denne software, der fungerer i realtid både online og offline, og udskiftning af den relevante del bliver en effektiv proces og er et must for skærmejere med mange geografiske placeringer.
Alle Philips L-Line LED-paneler er kalibreret på vores fabrik under perfekte forhold. Det betyder, at der ikke er behov for yderligere kalibrering på stedet, hvilket medfører hurtigere installationer. Kalibrerings- og konfigurationsfiler er tilgængelige og sikrer hurtig vedligeholdelse.
Bland og sammensæt hver af Philips L-Line 7000 LED-panelstørrelserne, så de udgør en enkelt skærm i alle former og mål. Dynamiske, fleksible justeringsstænger sikrer en perfekt tilpasning under alle forhold - hvilket resulterer i en ensartet og problemfri skærmflade. For øget komfort og effektivitet har hvert LED-panel åbninger på hver side, der giver mulighed for alsidig kabelforbundet forbindelse mellem LED-paneler og eksterne indgangsforbindelser. Åbninger i top og bund af LED-panelet kan gøres tilgængelige, hvis der kun er adgang fra toppen eller bunden af panelet.
Skab skærme uden rammer i enhver form, størrelse eller opløsning. Det modulopbyggede design af Philips Professional LED-paneler betyder, at du kan tilpasse dem til ethvert rum. Byg store, medrivende installationer, eller saml spændende mønstre. Skab nemt skærme, der flyder problemfrit rundt om døråbninger og andre åbninger. Selv hjørner og buede skærme bliver nemme at skabe med den nye Philips 7000-serie.
Din Philips Professional LED-skærm har indbygget kabelføring på bagsiden, så du kan holde styr på strøm- og datakabler. Skærmpaneler er serieforbundne til både strøm og data, så du kan minimere kabelrod og fremskynde installationsprocessen.
Philips Professional LED-skærme anvender højtydende LED'er, som testes grundigt og er energibesparende og omkostningseffektive. Desuden giver forbedret teknologi skærmen mulighed for dynamisk at spare på strømforbruget.
En støv-, snavs-, svampe- og fugtbestandig, konform overfladebehandling beskytter dette produkt og muliggør nemmere vedligeholdelse. IP30-klassificeret og certificeret mod vandindtrængning for at mindske risikoen for kortslutning pga. støv og korrosion.
Et brandhæmmende design, der gør spredningen af flammer langsommere og hjælper med at beskytte LED-panelets strukturelle integritet i tilfælde af brand. Testet og certificeret med europæisk standard B1 DIN4102, britisk standard (BS476-7) og nordamerikansk standard UL94.
Patenterede beslag, der er nemme at montere, gør installationen endnu hurtigere. Disse elementer (ekstraudstyr) fås til flad LED-montering, konvekst buede (177,5/175/172,5 grader) og L-formede 90 graders hjørner.
Billede/display
Komfort
Strøm
Driftsforhold
Kabinet
Modul
Tilbehør
Diverse
Emballagedata
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