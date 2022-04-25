Søgeord

  • Slip fantasien endnu mere løs Slip fantasien endnu mere løs Slip fantasien endnu mere løs

    Signage Solutions LED-display

    41BDL7539L/00

    Samlet vurdering / 5
    • Anmeldelser Anmeldelser

    Slip fantasien endnu mere løs

    Ingen grænser. Philips L-Line 7000-serien er en LED-skiltningsløsning med uendelige muligheder i form og størrelse. Problemfri sammenkobling og flere forskellige størrelser giver helt unikke skærme i alle mål og giver perfekte resultater.

    Se alle fordelene

    Lignende produkter

    Se alle L-Line-serie

    Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

    Alle dine behov dækkes af ét køb

    Pakkepris

    Spring over

    Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

    Tilføj tilbehør

    Dette produkt
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    LED-display

    i alt

    recurring payment

    Slip fantasien endnu mere løs

    LED-skærm til alle former

    • 41"
    • LED med Direct View

    Fås i 3 mål

    Patenterede beslag, der er nemme at montere, gør installationen endnu hurtigere. Disse elementer (ekstraudstyr) fås til flad LED-montering, konvekst buede (177,5/175/172,5 grader) og L-formede 90 graders hjørner.

    Konform overfladebehandling og kapsling

    En støv-, snavs-, svampe- og fugtbestandig, konform overfladebehandling beskytter dette produkt og muliggør nemmere vedligeholdelse. IP30-klassificeret og certificeret mod vandindtrængning for at mindske risikoen for kortslutning pga. støv og korrosion.

    Dynamisk paneltilslutning

    Bland og sammensæt hver af Philips L-Line 7000 LED-panelstørrelserne, så de udgør en enkelt skærm i alle former og mål. Dynamiske, fleksible justeringsstænger sikrer en perfekt tilpasning under alle forhold - hvilket resulterer i en ensartet og problemfri skærmflade. For øget komfort og effektivitet har hvert LED-panel åbninger på hver side, der giver mulighed for alsidig kabelforbundet forbindelse mellem LED-paneler og eksterne indgangsforbindelser. Åbninger i top og bund af LED-panelet kan gøres tilgængelige, hvis der kun er adgang fra toppen eller bunden af panelet.

    Dynamisk strømbesparelse

    Philips Professional LED-skærme anvender højtydende LED'er, som testes grundigt og er energibesparende og omkostningseffektive. Desuden giver forbedret teknologi skærmen mulighed for dynamisk at spare på strømforbruget.

    Kalibreret fra fabrikken

    Alle Philips L-Line LED-paneler er kalibreret på vores fabrik under perfekte forhold. Det betyder, at der ikke er behov for yderligere kalibrering på stedet, hvilket medfører hurtigere installationer. Kalibrerings- og konfigurationsfiler er tilgængelige og sikrer hurtig vedligeholdelse.

    Brandhæmmende design

    Et brandhæmmende design, der gør spredningen af flammer langsommere og hjælper med at beskytte LED-panelets strukturelle integritet i tilfælde af brand. Testet og certificeret med brandsikkerhedscertificeringer.

    Danner enhver form, L-formet hjørne eller krumning

    Philips L-Line 7000-seriens LED-paneler leveres i en højde på 25 cm og fås i bredder på 50 cm, 75 cm og 100 cm. Disse skærme er klar til at blive installeret i alle liggende formater uden begrænsninger for størrelsen. Fås også med affasede hjørner, så de danner buede designs i både konvekse og konkave formater.

    LCD-skærm med stor lysstyrke

    Visualiser alle typer indhold i alle omgivelser. Gør en stor forskel med skarpe og tydelige beskeder på lyse steder, f.eks. butiksvinduer eller steder, der udsættes for direkte sollys. Denne kraftige LED-skærm er perfekt til at tiltrække opmærksomhed i store, travle områder, der udsættes for kraftigt omgivende lys.

    Affasede hjørner (ekstraudstyr) giver mulighed for buede skærme

    Skab skærme uden rammer i enhver form, størrelse eller opløsning. Det modulopbyggede design af Philips Professional LED-paneler betyder, at du kan tilpasse dem til ethvert rum. Byg store, medrivende installationer, eller saml spændende mønstre. Skab nemt skærme, der flyder problemfrit rundt om døråbninger og andre åbninger. Selv hjørner og buede skærme bliver nemme at skabe med den nye Philips 7000-serie.

    Philips Active Health Monitoring

    Opnå perfektion gennem præcision. Active Health Monitoring gør vedligeholdelse hurtig, enkel og forudsigelig ved at vise det nøjagtige fejlelement og dets placering. Anvendelsen af denne software, der fungerer i realtid både online og offline, og udskiftning af den relevante del bliver en effektiv proces og er et must for skærmejere med mange geografiske placeringer.

    Problemfri sammenkædning giver perfekte billeder

    Din Philips Professional LED-skærm har indbygget kabelføring på bagsiden, så du kan holde styr på strøm- og datakabler. Skærmpaneler er serieforbundne til både strøm og data, så du kan minimere kabelrod og fremskynde installationsprocessen.

    Tekniske specifikationer

    • Billede/display

      Billedformat
      4:1
      Ensartet lysstyrke
      >=97 %
      Lysstyrke efter kalibrering
      2650 nit
      Lysstyrke før kalibrering
      3500 nit
      Kalibrering (lysstyrke/farve)
      Understøttet
      Farvetemperatur - justerbart område
      4000~9500 K (efter software)
      Farvetemperatur - standard
      6500±500 K
      Kontrastforhold (typisk)
      11000:1
      Betragtningsvinkel (vandret)
      140  °
      Betragtningsvinkel (lodret)
      140  °
      Billedforbedring
      Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum
      Placering
      Landskab
      Billedfrekvens (Hz)
      50 og 60
      Opdateringshastighed (Hz)
      2100~3900 (14 bits: 3900 Hz)
      Anvendelse
      Indendørs

    • Komfort

      Nem installation
      • Styrestifter
      • Letvægt
      Strømgennemsløjfning
      I 230 V miljøer: 8 kabinetter eller færre, for 110 V miljøer: 4 kabinetter eller færre, 10 A maks.
      Signalkontrolgennemsløjfning
      RJ45

    • Strøm

      Indgående spænding
      100~240 V AC (50 og 60 Hz)
      Strømforbrug ved sort skærm (W)
      <11
      Maks. strømforbrug AC (W)
      <143,7
      Maks. strømforbrug BC (W)
      <199
      Typisk strømforbrug (W)
      <47,9

    • Driftsforhold

      Temperaturinterval (drift)
      -20~45  °C
      Temperaturinterval (opbevaring)
      -20~50  °C
      Luftfugtighedsområde (drift) [RF]
      10-80 %
      Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]
      10-85 %

    • Kabinet

      Kabinetområde (m2)
      0,25
      Kabinetpixel (punkt)
      16.384
      Kabinetopløsning (B x H)
      256 x 64
      Kabinetstørrelse (mm)
      1000 x 250 x 42
      Datastik
      RJ45
      Strømstik
      3-benet stik (C14 ind, C13 ud)
      Antal modtagerkort
      1 stk.
      Modtagerkortets specifikationer
      A5S Plus
      Modtagerkortmærke
      NovaStar
      Vægt (kg)
      5,87 kg (± 294 g)
      Diagonalmål på kabinet (tommer)
      40,6"
      Kabinetkonstruktion
      Trykstøbt aluminium
      Sidevinkel (grader)
      45

    • Modul

      LED-type
      SMD 1921 kobbertråd
      Pixelkonstitution
      1R1G1B
      LED-levetid (timer)
      100.000 ved halv lysstyrke
      Modulopløsning (B x H pixel)
      64x64
      Pixel-størrelse (mm)
      3,9
      Modulstørrelse (B x H i mm)
      249,9*249,9

    • Tilbehør

      LAN-kabel (RJ45 CAT-5)
      2 stk.
      Strømkabel
      2 stk.
      QSG
      1 stk.

    • Diverse

      Garanti
      2 år
      Myndighedsgodkendelser
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, afsnit 15, klasse A
      • EAC
      Brandforsinkelsescertificering
      • BS 476 del 7:1997
      • UL94
      Konform overfladebehandling
      Hub-printkort, LED-modul på bagsiden

    • Emballagedata

      Emballagemål (mm)
      1270 x 421 x 224
      Bruttovægt (kg)
      11,28

    Badge-D2C

    Få support til dette produkt

    Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

    Anbefalede produkter

    Nyligt viste produkter

    Anmeldelser

    Vær den første til at gennemgå dette emne

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.