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    Signage Solutions D-Line-skærm

    49BDL4050D/00

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    Gør det tydeligt med en effektiv D-Line Professional FHD-skærm. Denne hurtigt reagerende løsning giver strålende billedkvalitet, nem betjening og pålidelig forbindelse. Selv i områder med dårligt netværk.

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    Signage Solutions

    D-Line-skærm

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    Smart og effektiv 24/7-skærm.

    • 49"
    • På Android-platform
    • 450 cd/m²
    Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

    Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

    Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

    CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

    CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

    Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

    FailOver sikrer, at indhold altid afspilles

    FailOver sikrer, at indhold altid afspilles

    Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

    Integreret HTML5-browser. Afspil og kontroller online-indhold

    Integreret HTML5-browser. Afspil og kontroller online-indhold

    Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

    Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

    CMND & Deploy. Installer og start apps via fjernadgang

    Installer og start hurtigt apps, selvom du er off-site og arbejder via fjernadgang. CMND & Deploy giver dig mulighed for at tilføje og opdatere dine egne apps samt apps fra Philips Professional Display App Store. Du skal blot scanne QR-koden, logge på App Store og klikke på den app, du ønsker at installere. Appen downloades og starter automatisk.

    Integreret mPCIe-stik til valgfrit 4G/LTE-modul

    Slut nemt 4G/LTE-moduler til din professionelle Philips-skærm. Med det integrerede mPCIe-stik kan din skærm kommunikere med andre enheder, der deler den samme trådløse forbindelse. Det er særdeles nyttigt, hvis du opstiller skærme på steder som f.eks. banker eller regeringsbygninger, hvor du ikke kan komme på det lokale netværk.

    Sikkerhed for afspilning af Android-indhold. Så ved du, hvad der afspilles

    Sørg for, at din professionelle Philips-skærm på Android-platform viser det rigtige indhold, selvom du ikke er til stede. Når du afspiller indhold via den integrerede medieafspiller, kan du indstille din skærm til at tage automatiske screenshots med jævne mellemrum. Screenshots gemmes i skærmens interne hukommelse, og du kan vælge at modtage dem via e-mail.

    Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning

    Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

    Tekniske specifikationer

    • Billede/display

      Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
      123.2  cm
      Diagonal skærmstørrelse (tommer)
      48.5  tommer
      Billedformat
      16:9
      Panelopløsning
      1920 x 1080p pixel
      Pixel-størrelse
      0,55926 x 0,55926 mm
      Optimal opløsning
      1920 x 1080 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      450  cd/m²
      Skærmfarver
      16,7 millioner
      Kontrastforhold (typisk)
      1100:1
      Dynamisk kontrastforhold
      500.000:1
      Svartid (typisk)
      12  ms
      Betragtningsvinkel (vandret)
      178  °
      Betragtningsvinkel (lodret)
      178  °
      Billedforbedring
      • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
      • 3D-kamfilter
      • Bevægelsesudlignet deinterlacing
      • 3D MA deinterlacing
      • Dynamisk kontrastforbedring
      • Progressiv scanning
      Operativsystem
      Android 4.4.4

    • Tilslutningsmuligheder

      Lydudgang
      3,5 mm jackstik
      Videoindgang
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-I (x1)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 2.0
      Lydindgang
      3,5 mm jackstik
      Andre tilslutninger
      • micro SD
      • Micro USB
      Video output (Videoudgang)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Ekstern styring
      • RJ45
      • RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik
      • IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

    • Komfort

      Placering
      • Landskab
      • Portræt
      Matrix side om side
      Op til 15 x 15
      Pauseskærm
      Pixel-skift, lav lysstyrke
      Tastaturbetjening
      • Skjult
      • Låsbar
      Signalgennemsløjfning
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • IR-gennemsløjfning
      • DisplayPort
      Energibesparende funktioner
      Smart Power
      Andet udstyr
      G-sensor
      Kontrollerbart netværk
      • RJ45
      • RS232
      • En ledning (HDMI-CEC)
      • HDMI (én ledning)

    • Lyd

      Indbyggede højttalere
      2 x 10 W RMS

    • Strøm

      Lysnet
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Forbrug (typisk)
      67  W
      Standby-strømforbrug
      < 0,4 W

    • Understøttet skærmopløsning

      Computer-formater
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformater
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Mål

      Bredde
      1097,6  mm
      Produktvægt
      14,7  kg
      Højde
      633,90  mm
      Dybde
      45,5  mm
      Bredde (tommer)
      43,2  tommer
      Højde (tommer)
      24.9  tommer
      Vægbeslag
      400 x 400 mm, M6
      Dybde (tommer)
      1,8  tommer
      Rammebredde
      9,6 mm (T/V/H), 15,7 mm (B)
      Vægt (lb)
      32,41  lb

    • Driftsforhold

      Højde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturinterval (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  time(r)
      Relativ fugtighed
      20 ~ 80  %
      Temperaturinterval (opbevaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-videoafspilning
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3 GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      USB-billedafspilning
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      USB-lydafspilning
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Intern afspiller

      CPU
      Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
      Hukommelse
      2 GB DDR3
      Opbevaring
      16 GB EMMC

    • Tilbehør

      Medfølgende tilbehør
      • Fjernbetjening
      • Batterier til fjernbetjening
      • Lynhåndbog
      • RS232-kabel
      • Netledning
      Medfølgende tilbehør
      • Kantjusteringssæt (1)-2 stk.
      • Kantjusteringssæt (2)-1 stk.
      • Logovejledning
      • RS232 kabel med flere tilslutninger
      • Fingerskrue (x8)
      Stander
      Universel stander (stor størrelse) (ekstraudstyr)

    • Diverse

      Sprog for visning på skærm
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Spansk
      • Polsk
      • Tyrkisk
      • Russisk
      • Italiensk
      • Forenklet kinesisk
      • Traditionelt kinesisk
      • Arabisk
      • Japansk
      • Dansk
      • Hollandsk
      • Finsk
      • Norsk
      • Portugisisk
      • Svensk
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighedsgodkendelser
      • CE
      • FCC, Klasse B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI
      • EnergyStar 7.0

    Hvad følger med?

    Andre elementer i boksen

    • Fjernbetjening
    • Batterier til fjernbetjening
    • Lynhåndbog
    • RS232-kabel
    • Netledning
    Badge-D2C

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