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- Fjernbetjening
- Batterier til fjernbetjening
- Lynhåndbog
- RS232-kabel
- Netledning
- Ekstra tilbehør: Farvekalibreringssæt (CCK4602)
55BDL4050D/00
Informér. Uden problemer
Gør det tydeligt med en effektiv D-Line Professional FHD-skærm. Denne hurtigt reagerende løsning giver strålende billedkvalitet, nem betjening og pålidelig forbindelse. Selv i områder med dårligt netværk.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
D-Line-skærm
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Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.
Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.
Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.
Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.
Installer og start hurtigt apps, selvom du er off-site og arbejder via fjernadgang. CMND & Deploy giver dig mulighed for at tilføje og opdatere dine egne apps samt apps fra Philips Professional Display App Store. Du skal blot scanne QR-koden, logge på App Store og klikke på den app, du ønsker at installere. Appen downloades og starter automatisk.
Slut nemt 4G/LTE-moduler til din professionelle Philips-skærm. Med det integrerede mPCIe-stik kan din skærm kommunikere med andre enheder, der deler den samme trådløse forbindelse. Det er særdeles nyttigt, hvis du opstiller skærme på steder som f.eks. banker eller regeringsbygninger, hvor du ikke kan komme på det lokale netværk.
Sørg for, at din professionelle Philips-skærm på Android-platform viser det rigtige indhold, selvom du ikke er til stede. Når du afspiller indhold via den integrerede medieafspiller, kan du indstille din skærm til at tage automatiske screenshots med jævne mellemrum. Screenshots gemmes i skærmens interne hukommelse, og du kan vælge at modtage dem via e-mail.
Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Intern afspiller
Tilbehør
Diverse
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