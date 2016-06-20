Integreret mPCIe-stik til valgfrit 4G/LTE-modul

Slut nemt 4G/LTE-moduler til din professionelle Philips-skærm. Med det integrerede mPCIe-stik kan din skærm kommunikere med andre enheder, der deler den samme trådløse forbindelse. Det er særdeles nyttigt, hvis du opstiller skærme på steder som f.eks. banker eller regeringsbygninger, hvor du ikke kan komme på det lokale netværk.