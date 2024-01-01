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    Signage Solutions Q-Line-skærm

    65BDL3511Q/02

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    Informer og tryllebind med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skærm. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt, som du har brug for det.

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    Signage Solutions

    Q-Line-skærm

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    Nem opsætning af 18/7-skærm.

    • 65"
    • Direkte LED-baggrundsbelysning
    • Ultra HD
    Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

    Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

    Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

    FailOver sikrer, at indhold altid afspilles

    FailOver sikrer, at indhold altid afspilles

    Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

    Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

    Indbygget medieafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold

    Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.

    Tekniske specifikationer

    • Billede/display

      Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
      163.9  cm
      Diagonal skærmstørrelse (tommer)
      64.5  tommer
      Billedformat
      16:9
      Panelopløsning
      3840 x 2160
      Pixel-størrelse
      0,372 x 0,372 mm
      Optimal opløsning
      3840 x 2160 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      400  cd/m²
      Skærmfarver
      1,07 milliarder
      Kontrastforhold (typisk)
      1200:1
      Dynamisk kontrastforhold
      500,000:1
      Svartid (typisk)
      8  ms
      Betragtningsvinkel (vandret)
      178  °
      Betragtningsvinkel (lodret)
      178  °
      Panelteknologi
      IPS
      Klinisk billede
      Forudindstillet digitalbillede (kompatibelt med DICOM del 14)
      Sløring
      25 %

    • Tilslutningsmuligheder

      Lydudgang
      3,5 mm jackstik
      Videoindgang
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2,0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Lydindgang
      3,5 mm jackstik
      Ekstern styring
      • IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik
      • RJ45
      • RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

    • Komfort

      Placering
      • Liggende (18/7)
      • Stående (18/7)
      Matrix side om side
      Op til 10 x 15
      Tastaturbetjening
      • Skjult
      • Låsbar
      Signal fra fjernbetjening
      Låsbar
      Signalgennemsløjfning
      • RS232
      • IR-gennemsløjfning
      Nem installation
      Smart-indsats
      Energibesparende funktioner
      Smart Power
      Kontrollerbart netværk
      • RS232
      • RJ45
      Opstart
      • Tænd-forsinkelse
      • Tænd-status
      • Opstart fra kilde
      Startvindue
      aktiver/deaktiver Philips-logo

    • Lyd

      Indbyggede højttalere
      2 x 10 W RMS

    • Strøm

      Lysnet
      100-240 V~, 50/60Hz
      Forbrug (typisk)
      165  W
      Forbrug (maks.)
      220 W
      Standby-strømforbrug
      < 0,5 W
      Strømbesparende funktioner
      Smart Power
      Klasse for energimærke
      G

    • Understøttet skærmopløsning

      Computer-formater
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400 pixel ved 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624 pixel ved 75 Hz
      • 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformater
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 × 2160, 30Hz
      • 3840 × 2160, 60 Hz

    • Mål

      Bredde
      1462,3  mm
      Produktvægt
      27,80  kg
      Højde
      837,3  mm
      Dybde
      68,9 mm (D ved vægbeslag)/89,9 mm (D ved greb)  mm
      Bredde (tommer)
      57,57  tommer
      Højde (tommer)
      32.96  tommer
      Vægbeslag
      400 x 400 mm, M8
      Dybde (tommer)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tommer
      Rammebredde
      14,9 mm (ensartet ramme)
      Vægt (lb)
      61,29  lb

    • Driftsforhold

      Højde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturinterval (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  time(r)
      Temperaturinterval (opbevaring)
      -20 ~ 60  °C
      Luftfugtighedsområde (drift) [RF]
      20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)
      Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]
      5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

    • Multimedieprogrammer

      USB-videoafspilning
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB-billedafspilning
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-lydafspilning
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Tilbehør

      Medfølgende tilbehør
      • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
      • Philips-logo (x1)
      • Netledning
      • Dæksel til AC-kontakt
      • Lynhåndbog (x1)
      • Fjernbetjening og AAA-batterier
      • RS232-kabel med flere tilslutninger (x1)
      • USB-cover og skrue x1
      • Kabelbøjle (x3)

    • Diverse

      Sprog for visning på skærm
      • Arabisk
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Japansk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Forenklet kinesisk
      • Tyrkisk
      • Traditionelt kinesisk
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighedsgodkendelser
      • CE
      • FCC, klasse A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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