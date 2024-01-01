65BDL3511Q/02
Skil dig ud
Informer og tryllebind med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skærm. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt, som du har brug for det.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Q-Line-skærm
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Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.
Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.
Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.
Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Tilbehør
Diverse
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