Andre elementer i boksen
- Netledning
- RS232-kabel
- Fjernbetjening
- Batterier til fjernbetjening
- Lynhåndbog
65BDL3550Q/00
Skil dig ud
Informer og tryllebind med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skærm. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt, som du har brug for det.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Q-Line-skærm
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Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.
Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.
Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.
Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.
Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android 8-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.
Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Ved hjælp af den Chromium-baserede browser kan du designe dit indhold online og tilslutte en enkelt skærm eller hele dit netværk. Vis indhold i både liggende og stående format med Full HD-opløsning. Du skal blot slutte skærmen til internettet via Wi-Fi eller et RJ45-kabel og nyde dine egne oprettede afspilningslister.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Intern afspiller
Tilbehør
Diverse
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