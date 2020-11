Trådløs skærmdeling og avanceret samarbejde

Vis fire feeds på den ene skærm. Trådløs skærmdeling giver dig mulighed for at tilslutte op til 32 enheder på samme tid, så du hurtigt kan skifte indhold, når du har brug for det. Brug dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkeligt og sikkert at tilslutte enheder, eller brug vores valgfri HDMI CastTo-dongler til at sende direkte til skærmen uden at skulle oprette forbindelse til dit sikrede/beskyttede netværk.