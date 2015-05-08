Andre elementer i boksen
- Netledning
- RS232-kabel
- VGA-kabel
- Fjernbetjening
- Batterier til fjernbetjening
- Brugervejledning på CD-ROM
- Lynhåndbog
BDL3230QL/00
Gør din oplevelse med skiltning mere intens
Få imponerende klare billeder på en mere miljøvenlig måde. Skærmen har høj ydeevne og pålidelighed, men lavt strømforbrug, og den er ideel til projekter, hvor intet kompromis er acceptabelt.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Q-Line-skærm
i alt
recurring payment
SmartControl giver dig mulighed for at styre og administrere dit netværk af skærme via RJ45 og RS232C. Finindstil nemt alle skærmindstillinger, herunder opløsning, lysstyrke, kontrast og kloning af indstillingerne via hele netværket.
Gratis og let anvendelig indholdsstyringssystem, der fungerer udelukkende med Philips Signage Solutions-skærme til at styre dit digitale skilteindhold. Med SmartCMS kan du skabe og planlægge dit eget indhold over 24 timer hver dag. Du kan ganske enkelte skabe dit netværk, designe dit indhold og planlægge din afspilningsliste, så du er klar til afspilning!
Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Design dit skilteindhold online, og tilslut det til en skærm eller med hele dit netværk. Tilslut blot et RJ45-internetkabel til netværksforbindelsen, tilslut skærmen til den dedikerede URL-adresse, og du er klar til at afspille dit skybaserede indhold.
Gem og afspil indhold med intern hukommelse. Upload dine medier til skærmen, og afspil indholdet med det samme. I samarbejde med den interne browser fungerer den også som en hukommelsescache, når der streames onlineindhold. Hvis netværksforbindelsen afbrydes, fortsætter den interne hukommelse med at vise indhold ved at afspille en cachelagret version af indholdet for at sikre, at dine medier altid er oppe, selvom netværksforbindelsen er nede.
Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.
D-image hjælper dig med at gennemse og diagnosticere kliniske billeder med ensartet og nøjagtig visning. For at opnå pålidelige kliniske fortolkninger er vores professionelle skærme fra fabrikkens side kalibreret til at give optimeret gråtonestandardskærmydelse. D-image hjælper dig med at yde en fremragende indsats i alle aspekter af patientpleje.
Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Tilbehør
Diverse
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.