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  • Gør din oplevelse med skiltning mere intens Gør din oplevelse med skiltning mere intens Gør din oplevelse med skiltning mere intens

    Signage Solutions Q-Line-skærm

    BDL3230QL/00

    Gør din oplevelse med skiltning mere intens

    Få imponerende klare billeder på en mere miljøvenlig måde. Skærmen har høj ydeevne og pålidelighed, men lavt strømforbrug, og den er ideel til projekter, hvor intet kompromis er acceptabelt.

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    Signage Solutions

    Q-Line-skærm

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    Gør din oplevelse med skiltning mere intens

    med en fantastisk smart-ydelse

    • 32"
    • Direkte LED-baggrundsbelysning
    • Full HD
    Administrer og styr dit netværk via SmartControl med fjernbetjening

    Administrer og styr dit netværk via SmartControl med fjernbetjening

    SmartControl giver dig mulighed for at styre og administrere dit netværk af skærme via RJ45 og RS232C. Finindstil nemt alle skærmindstillinger, herunder opløsning, lysstyrke, kontrast og kloning af indstillingerne via hele netværket.

    Gratis og let anvendelig indholdsstyring med SmartCMS

    Gratis og let anvendelig indholdsstyring med SmartCMS

    Gratis og let anvendelig indholdsstyringssystem, der fungerer udelukkende med Philips Signage Solutions-skærme til at styre dit digitale skilteindhold. Med SmartCMS kan du skabe og planlægge dit eget indhold over 24 timer hver dag. Du kan ganske enkelte skabe dit netværk, designe dit indhold og planlægge din afspilningsliste, så du er klar til afspilning!

    Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med HTML5

    Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med HTML5

    Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Design dit skilteindhold online, og tilslut det til en skærm eller med hele dit netværk. Tilslut blot et RJ45-internetkabel til netværksforbindelsen, tilslut skærmen til den dedikerede URL-adresse, og du er klar til at afspille dit skybaserede indhold.

    Gem og afspil indhold med intern hukommelse

    Gem og afspil indhold med intern hukommelse

    Gem og afspil indhold med intern hukommelse. Upload dine medier til skærmen, og afspil indholdet med det samme. I samarbejde med den interne browser fungerer den også som en hukommelsescache, når der streames onlineindhold. Hvis netværksforbindelsen afbrydes, fortsætter den interne hukommelse med at vise indhold ved at afspille en cachelagret version af indholdet for at sikre, at dine medier altid er oppe, selvom netværksforbindelsen er nede.

    Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

    Vis kliniske billeder ensartet med D-image

    Vis kliniske billeder ensartet med D-image

    D-image hjælper dig med at gennemse og diagnosticere kliniske billeder med ensartet og nøjagtig visning. For at opnå pålidelige kliniske fortolkninger er vores professionelle skærme fra fabrikkens side kalibreret til at give optimeret gråtonestandardskærmydelse. D-image hjælper dig med at yde en fremragende indsats i alle aspekter af patientpleje.

    SmartPower til energibesparelse

    SmartPower til energibesparelse

    Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

    Full HD LED, der giver fremragende billeder med en utrolig kontrast

    Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

    Tekniske specifikationer

    • Billede/display

      Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
      80  cm
      Diagonal skærmstørrelse (tommer)
      31.5  tommer
      Billedformat
      16:9
      Panelopløsning
      1920 x 1080p pixel
      Pixel-størrelse
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimal opløsning
      1920 x 1080 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      350  cd/m²
      Skærmfarver
      16,7 millioner
      Kontrastforhold (typisk)
      1400:1
      Dynamisk kontrastforhold
      500.000:1
      Svartid (typisk)
      8  ms
      Betragtningsvinkel (vandret)
      178  °
      Betragtningsvinkel (lodret)
      178  °
      DICOM
      Klinisk digitalbillede

    • Tilslutningsmuligheder

      Lydudgang
      Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
      Videoindgang
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponent (RCA)
      • Komposit (RCA)
      • VGA (analog D-Sub)
      Lydindgang
      • 3,5 mm jackstik
      • Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
      Andre tilslutninger
      USB
      Ekstern styring
      • RJ45
      • RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik
      • IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

    • Komfort

      Matrix side om side
      Op til 15 x 15
      Pauseskærm
      Pixel-skift
      Tastaturbetjening
      • Låsbar
      • Skjult
      Signalgennemsløjfning
      • RS232
      • IR-gennemsløjfning
      Energibesparende funktioner
      Smart Power
      Kontrollerbart netværk
      • RS232
      • RJ45
      • En ledning (HDMI-CEC)
      Hukommelse
      • Adgang til intern hukommelse
      • 8 GB eMMC
      Opstart
      • Tænd-forsinkelse
      • Tænd-status
      • Vækning via LAN
      Startvindue
      aktiver/deaktiver Philips-logo

    • Lyd

      Indbyggede højttalere
      2 x 10 W RMS

    • Strøm

      Lysnet
      AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
      Forbrug (typisk)
      57  W
      Standby-strømforbrug
      <0,5 W

    • Understøttet skærmopløsning

      Computer-formater
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Videoformater
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mål

      Bredde
      726,5  mm
      Produktvægt
      5,20  kg
      Højde
      425,4  mm
      Dybde
      63,6  mm
      Bredde (tommer)
      28,6  tommer
      Højde (tommer)
      16.75  tommer
      Vægbeslag
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Dybde (tommer)
      2,5  tommer
      Rammebredde
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
      Vægt (lb)
      14,74  lb

    • Driftsforhold

      Temperaturinterval (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  time(r)
      Relativ fugtighed
      20 ~ 80  %
      Temperaturinterval (opbevaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-videoafspilning
      • 3G2
      • 3 GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB-billedafspilning
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-lydafspilning
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Tilbehør

      Medfølgende tilbehør
      • Netledning
      • RS232-kabel
      • VGA-kabel
      • Fjernbetjening
      • Batterier til fjernbetjening
      • Brugervejledning på CD-ROM
      • Lynhåndbog

    • Diverse

      Sprog for visning på skærm
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Tyrkisk
      • Russisk
      • Forenklet kinesisk
      • Spansk
      • Traditionelt kinesisk
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighedsgodkendelser
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Hvad følger med?

    Andre elementer i boksen

    • Netledning
    • RS232-kabel
    • VGA-kabel
    • Fjernbetjening
    • Batterier til fjernbetjening
    • Brugervejledning på CD-ROM
    • Lynhåndbog
    Badge-D2C

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