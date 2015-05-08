Søgeord

  • Skil dig ud Skil dig ud Skil dig ud

    Signage Solutions Q-Line-skærm

    BDL4330QL/00

    Skil dig ud

    Informer og tryllebind med en professionel Philips Q-Line-skærm med Full HD. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt som du har brug for det - uden ekstra hardware.

    Lignende produkter

    Se alle Q-Line-serie

    Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

    Alle dine behov dækkes af ét køb

    Pakkepris

    Spring over

    Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

    Tilføj tilbehør

    Dette produkt
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Q-Line-skærm

    i alt

    recurring payment

    Skil dig ud

    Nem opsætning af 16/7-skærm.

    • 43"
    • Direkte LED-baggrundsbelysning
    • Full HD
    Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

    Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

    Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

    CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

    CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

    Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

    Ekstern systemstyring ved hjælp af CMND

    Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.

    Indbygget medieafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold

    Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.

    Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning

    Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

    Tekniske specifikationer

    • Billede/display

      Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
      108  cm
      Diagonal skærmstørrelse (tommer)
      42.5  tommer
      Billedformat
      16:9
      Panelopløsning
      1920 x 1080p pixel
      Pixel-størrelse
      0,49 x 0,49 mm
      Optimal opløsning
      1920 x 1080 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      350  cd/m²
      Skærmfarver
      16,7 millioner
      Kontrastforhold (typisk)
      3.000:1
      Dynamisk kontrastforhold
      500.000:1
      Svartid (typisk)
      6,5  ms
      Betragtningsvinkel (vandret)
      178  °
      Betragtningsvinkel (lodret)
      178  °
      DICOM
      Klinisk digitalbillede

    • Tilslutningsmuligheder

      Lydudgang
      • Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
      • 3,5 mm jackstik
      Videoindgang
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponent (RCA)
      • Komposit (RCA)
      • VGA (analog D-Sub)
      Lydindgang
      • 3,5 mm jackstik
      • Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
      Andre tilslutninger
      USB
      Ekstern styring
      • RJ45
      • RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik
      • IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

    • Komfort

      Matrix side om side
      Op til 15 x 15
      Pauseskærm
      Pixel-skift
      Tastaturbetjening
      • Låsbar
      • Skjult
      Signalgennemsløjfning
      • RS232
      • IR-gennemsløjfning
      Energibesparende funktioner
      Smart Power
      Kontrollerbart netværk
      • RS232
      • RJ45
      • En ledning (HDMI-CEC)
      Hukommelse
      • Adgang til intern hukommelse
      • 8 GB eMMC
      Opstart
      • Tænd-forsinkelse
      • Tænd-status
      • Vækning via LAN
      Startvindue
      aktiver/deaktiver Philips-logo

    • Lyd

      Indbyggede højttalere
      2 x 10 W RMS

    • Strøm

      Lysnet
      100 ~ 240 VAC
      Forbrug (tændt)
      87 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
      Standby-strømforbrug
      <0,5 W

    • Understøttet skærmopløsning

      Computer-formater
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformater
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mål

      Bredde
      968,2  mm
      Produktvægt
      8,70  kg
      Højde
      559,4  mm
      Dybde
      59,9  mm
      Bredde (tommer)
      38,12  tommer
      Højde (tommer)
      22.02  tommer
      Vægbeslag
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Dybde (tommer)
      2,36  tommer
      Rammebredde
      11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
      Vægt (lb)
      19,18  lb

    • Driftsforhold

      Temperaturinterval (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  time(r)
      Relativ fugtighed
      20 ~ 80  %
      Temperaturinterval (opbevaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-videoafspilning
      • 3G2
      • 3 GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB-billedafspilning
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-lydafspilning
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Tilbehør

      Medfølgende tilbehør
      • Netledning
      • RS232-kabel
      • VGA-kabel
      • Fjernbetjening
      • Batterier til fjernbetjening
      • Brugervejledning på CD-ROM
      • Lynhåndbog

    • Diverse

      Sprog for visning på skærm
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Forenklet kinesisk
      • Traditionelt kinesisk
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighedsgodkendelser
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Hvad følger med?

    Andre elementer i boksen

    • Netledning
    • RS232-kabel
    • VGA-kabel
    • Fjernbetjening
    • Batterier til fjernbetjening
    • Brugervejledning på CD-ROM
    • Lynhåndbog
    Badge-D2C

    Få support til dette produkt

    Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

    Anbefalede produkter

    Nyligt viste produkter

    Priser

    Anmeldelser

    Vær den første til at gennemgå dette emne

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.