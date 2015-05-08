Andre elementer i boksen
- Netledning
- RS232-kabel
- VGA-kabel
- Fjernbetjening
- Batterier til fjernbetjening
- Brugervejledning på CD-ROM
- Lynhåndbog
BDL4330QL/00
Skil dig ud
Informer og tryllebind med en professionel Philips Q-Line-skærm med Full HD. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt som du har brug for det - uden ekstra hardware.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Q-Line-skærm
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Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.
Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.
Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.
Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.
Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Tilbehør
Diverse
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