Kombinerede oplysninger

Vi kombinerer muligvis dine personoplysninger, herunder Kontooplysninger, Enhedsoplysninger, Cookies, med oplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner med og brug af Philips' digitale kanaler såsom sociale medier, websteder, e-mails, apps og forbundne produkter, IP-adresser, cookies, mobilenhedsoplysninger, kommunikation, som du klikker eller trykker på, placeringsoplysninger og websteder, du besøger.

Vi analyserer de Kombinerede Oplysninger for at levere personlige tjenester til dig. Det hjælper os også med at forbedre indholdet, funktionaliteten og anvendeligheden af appen, Enheden/Enhederne og Tjenesterne samt med at udvikle nye produkter og tjenester. I dette tilfælde anser vi behandlingen af dine Kombinerede Oplysninger for at være baseret på en legitim interesse fra Philips og lovlig i henhold til artikel 6.1. (f) i forordning (EU) 2016/679.

Hvis du tilvælger at modtage salgsfremmende kommunikation om Philips' produkter, tjenester, arrangementer og kampagner, der kan være relevante for dig baseret på dine præferencer og adfærd på internettet, kan vi sende dig markedsføringsrelateret og salgsfremmende kommunikation via e-mail, telefon og andre digitale kanaler, f.eks. mobilapps og sociale medier. For at kunne tilpasse kommunikationen til dine præferencer og adfærd og give dig en mere relevant og personlig oplevelse, kan vi analysere dine Kombinerede oplysninger. Før vi sender salgsfremmende kommunikation til dig, beder vi dig om dit samtykke.

Tilladelser

Når appen har brug for tilladelse til at få adgang til din mobilenheds sensorer (f.eks. kamera, Wi-Fi, geografisk placering eller Bluetooth) eller andre data (f.eks. fotos) i forbindelse med Tjenesterne, beder vi om dit samtykke. Vi bruger udelukkende sådanne data, når det er nødvendigt for at kunne levere Tjenesterne til dig, og først efter at du har givet dit samtykke.

Generelle tilladelser

Wi-Fi. Til konfiguration af parringen af din(e) Enhed(er).

Kamera. Til scanning af QR-koden for at starte parring af Enheden/Enhederne.

Foto. Til aktivering af fotodelingsfunktionen, som giver dig mulighed for at tage snapshots af indendørs- eller udendørsluftkvalitet og dele dem via SMS/WeChat eller andre sociale kanaler.

Opkald. Så du får mulighed for at ringe til Philips' kundesupport via Appen.

Grov geografisk placering og placering.

Parring af enhed. Android-operativsystemer kræver grov geografisk placering for at kunne oprette forbindelse mellem Appen og Enheden. IOS kræver adgang til placeringsdata for at kunne registrere, når Appen og Enheden/Enhederne er i nærheden. Philips behandler dog ikke sådanne data på nogen måde. Data gemmes på din mobilenhed, hvor Philips ikke har adgang til dem. Hvis du sletter din profil eller appen, slettes disse data fra din enhed.

Søg efter en Philips i nærheden af dig. Når du aktiverer denne funktion, bruger vi dine placeringsdata til at føre dig hen mod en butik eller et kundecenter i nærheden af dig.

Filer. Appen kræver adgang til mobilenhedens filer for at gemme sprogkonfigurationerne og andre filer, som Appen bruger til at fungere (f.eks. grafik, mediefiler eller andre store programaktiver). Hvis du sletter Appen, slettes data fra mobilenheden.

Luftrensertilladelser.

Oplysninger om vejr og luftkvalitet. Når du aktiverer denne tilladelse, deler Appen dine anonymiserede placeringsdata (på byniveau) med en af vores Tjenesteudbydere for at give dig et placeringskort med oplysninger om luftkvalitet på startsiden i Appen.

Du kan når som helst blokere dine App-tilladelser via indstillingerne i din App eller din mobilenhed.

Hvem deles personoplysninger med?

Philips kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og/eller gældende lovgivning.

Tjenesteudbydere

Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere om at hjælpe os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores Tjenester.

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere:

IT- og Cloud-udbydere

Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre Appen eller levere Tjenesterne.

Leverandører af analyser og brugerengagement

Disse udbydere leverer specifikke tjenester til Appen, f.eks. Appanalyser, In-App- og Push-meddelelser.

Philips kræver, at vores tjenesteudbydere sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger svarende til det niveau, vi leverer. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere udelukkende behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og kun til det specifikke formål, der er nævnt ovenfor, skaffer sig adgang til den mindst mulige mængde oplysninger, de behøver for at levere en bestemt tjeneste, og sikkerhedsbeskytter dine personoplysninger.

Andre tredjeparter

Philips kan også arbejde med tredjeparter, der behandler dine personoplysninger til deres egne formål. Hvis Philips deler dine personoplysninger med tredjeparter, der bruger disse til egne formål, vil Philips sørge for at informere dig og/eller indhente dit samtykke på forhånd, hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. I dette tilfælde bedes du læse deres meddelelser om beskyttelse af personoplysninger omhyggeligt, da de informerer om deres praksis for beskyttelse af personoplysninger, herunder hvilken type personoplysninger de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.

Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller i kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores tilknyttede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer.

Amazon Alexa

I nogle lande understøtter vi Philips Air Purifier-færdigheder. Hvis du aktiverer færdigheden, vil du være i stand til at styre din(e) Enhed(er) via Amazon Alexa. Når du aktiverer Amazon Alexa, vil Amazon levere sine egne tjenester til dig. Vi beder dig læse Amazon Alexas Vilkår og betingelser og meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Tmall Genie

I Kina understøtter vi Philips Air-færdigheden i Tmall Genie-appen. Hvis du aktiverer færdigheden, kan du styre din enhed via Tmall Genie. I dette tilfælde vil Tmall Genie levere sine egne tjenester til dig. Vi beder dig læse Tmall Genies Vilkår og betingelser og meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.