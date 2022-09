Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for Philips Day Care

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger blev sidst opdateret den 1. januar 2022. Philips Daily Care-appen giver dig tilpassede tjenester på det personlige sundhedsområde ("Tjenester"). Afhængigt af dine valg og dit område kan appen behandle personlige data fra forskellige Philips-produkter, der kan oprette forbindelse til appen ("Produkt").

Formålet med denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er at hjælpe dig med at forstå vores praksis i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger, når du bruger vores Tjenester, herunder hvilke oplysninger og personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem, samt dine individuelle rettigheder.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger i henhold til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er Philips Consumer Lifestyle B.V. med adresse på High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Holland og et af dets associerede selskaber eller datterselskaber ("Philips", "vores", "vi" eller "os").

Hvilke oplysninger og personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål? Vi behandler oplysninger og personoplysninger, som beskrevet nærmere nedenfor, når vi leverer vores Tjenester, inklusive når du besøger, downloader og installerer appen eller benytter vores Tjenester. Vi knytter dine personoplysninger til entydige identifikatorer. Vi kan bruge disse personoplysninger som beskrevet nedenfor til at udføre Tjenesterne baseret på dit samtykke, eller som du har anmodet om baseret på vores betingelser, for at drive, levere, forbedre, tilpasse, yde support til og markedsføre vores Tjenester baseret på vores legitime interesser, eller for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi kan være underlagt. Hvis du ikke ønsker, at vi skal indsamle og behandle dine personoplysninger, kan du muligvis ikke bruge Tjenesterne.

Kontodata Du kan logge på appen med en Philips-konto eller ved at bruge din profil på sociale medier, herunder din Apple-konto. De personoplysninger, vi indsamler, kan omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit land, dit sprog og din adgangskode. Vi behandler også oplysninger om din brug af appen, herunder dine sessions-, login- og godkendelsesoplysninger, som vi bruger til at administrere din konto.

Hvis du vælger at logge på via sociale medier, kan de personoplysninger, vi indsamler, omfatte din grundlæggende offentlige profil (f.eks. profilbillede, id, køn, profil-URL, fødselsdag, hjemmeside og sted) og e-mail til godkendelsesformål. I dette tilfælde kan udbyderen af dit sociale medie indsamle oplysninger om det faktum, at du bruger appen og logger på med din konto til det sociale medie. Læs din sociale medieudbyders meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. Facebook, Google, Apple) for at få mere at vide om deres praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, herunder hvilken type personoplysninger de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.

Vi bruger dine kontooplysninger til at oprette og administrere din konto, give dig mulighed for at logge sikkert på appen og give dig personlige Tjenester. Hvis du opretter en Philips-konto til at logge på appen, sender vi dig en e-mail for at bekræfte dit brugernavn og din adgangskode, for at kommunikere med dig som svar på dine forespørgsler, for udelukkende at sende dig servicerelaterede meddelelser eller direkte marketingmeddelelser, hvis du har givet dit samtykke. Du kan også benytte din Philips-konto til at bestille et Philips-produkt eller en Philips-tjeneste, deltage i en kampagne eller et spil, deltage i en social medieaktivitet i forbindelse med en Philips-kampagne (f.eks. ved at klikke på "Synes godt om" eller "Del") og deltage i produkttest eller -undersøgelser.

Følsomme personoplysninger Når du bruger appen, kan du give os følsomme oplysninger, f.eks. oplysninger om din livsstil og dit velbefindende. Vi kan også indsamle personlige oplysninger fra de Produkter, du beslutter at bruge sammen med appen. I dette afsnit beskrives de typer af personlige oplysninger, der indsamles på baggrund af de funktioner, du interagerer med, og arten af de Produkter, du parrer med appen. Vi opdaterer dette afsnit, så snart vi aktiverer nye Produkter og funktioner. Plejeprodukter til mænd. I henhold til dine valg gemmer vi sikkert dine oplysninger om barbering og styling på din konto, så du nemt kan finde dem igen, hvis du installerer appen på en anden enhed. Vi bruger også dine oplysninger til at give dig en personlig oplevelse med barbering og styling via f.eks. tilpassede træningsprogrammer og andre tjenester. Den data, der behandles, omfatter dine: Oplysninger om barbering, herunder oplysninger om din shaver, f.eks. model, serienummer, sessions- og brugsdata og brug af CleanPod-væske samt barberingsfrekvens og -varighed.

Oplysninger om hud- og ansigtshår, herunder hud- eller ansigtsbilleder, som du uploader til appen; din hud- og hårprofil, farve og type samt dine hudplejerutine og hudproblemer.

Oplysninger om livsstil og velvære, som du indtaster i appen, herunder rutine, stress, søvn og miljø; og dine styling-præferencer.

Fotos, herunder profilbilleder og billeder af ansigt, hår og hud, når det er nødvendigt for dig at bruge visse funktioner i appen.

Kontooplysninger, anvendelsesmønstre for appen og oplysninger om mobilenheder.

Svar på vores spørgsmål om tilpasning.



Baseret på dine indstillinger, sender vi dig muligvis e-mails, push-meddelelser, apprelateret indhold og beskeder i appen. Vi kan også kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller sammenlægge dine data med henblik på tilpasning.

Ud over det, som er nævnt ovenfor, beder vi dig om ikke at videregive følsomme personlige oplysninger (f.eks. cpr-numre, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs, filosofisk eller anden overbevisning, sundhed, sexliv eller seksuel orientering, biometri eller genetiske karakteristika, kriminel baggrund eller medlemskab af en fagforening) til os, via appen eller på nogen anden måde.

Analysedata I henhold til dine valg kan du hjælpe os med at forbedre appen og vores tilknyttede produkter (samt udvikle nye personlige sundhedsløsninger til dig!) baseret på den data, vi observerer og indsamler, når du bruger vores tjenester. Det gør vi ved at: Vurdere, hvordan du bruger appen, og hvordan appen fungerer på din mobile enhed, herunder når appen går ned for at identificere og løse problemer;

Implementere og analysere ændringer eller funktioner på tværs af forskellige grupper for at forstå interaktioner;

Evaluere, hvordan appen åbnes og bruges, og linke dig direkte til bestemte app-afsnit;

Interagere med dig for at få din feedback, støtte dig, når det er nødvendigt, og sende dig servicerelateret kommunikation;

Invitere dig til at deltage i undersøgelser eller forskningsprojekter, der organiseres af Philips group, og registrere dine svar.



Vi kan også bruge denne indsigt til at gøre vores tjenester mere personlige. Baseret på de oplysninger, vi observerer, når du bruger appen og dit tilsluttede produkt, vil vi forsøge at forstå, hvilke brugsmønstre der fører til bestemte interaktioner med appen, f.eks. læsning af en bestemt app-artikel, køb af et produkt, engagement med appen eller de udviklingsbetingelser, der er relevante for det produkt, du bruger. Vi vil bruge denne indsigt til at lave regler for, hvilket indhold der skal vises for hvilke brugere, og bruge disse oplysninger for i sidste ende at forbedre de algoritmer, der bruges til at levere personlige tjenester. Hvis du logger på appen med din Philips-konto, bruger vi denne indsigt til at tilpasse din oplevelse baseret på dine brugsmønstre for appen.

De oplysninger, der behandles, omfatter kontooplysninger, unikke identifikatorer, sessions- og brugsdata, operativsystem, model, netværksoplysninger og (maskerede) IP-adresser, app-oplysninger, f.eks. app-navn, version, brug og begivenheder, besøgte sider, sessionsoplysninger, Tilsluttede enhedsdata, oplysninger, som du indtaster i appen, samt data, der indsamles, når du interagerer med Philips' digitale kanaler, f.eks. dine registrerede produkter. Vi bruger muligvis cookies, tags og/eller lignende teknologier og bruger tjenesteudbydere, der behandler dine oplysninger på vores vegne og på basis af vores instruktioner. Vi vil muligvis kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller sammenlægge dine oplysninger til statistiske formål, analyser og personlige formål.

Kombinerede oplysninger Vi kombinerer muligvis dine personoplysninger, herunder Kontodata, Cookies osv., med oplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner med og brug af Philips' digitale kanaler såsom sociale medier, websteder, e-mails, apps og forbundne produkter, herunder dine IP-adresser, Cookies, mobilenhedsoplysninger, kommunikation, som du klikker eller trykker på, placeringsoplysninger og websteder, du besøger.

Vi analyserer muligvis dine kombinerede oplysninger for at levere tjenester til dig såsom personlige hudrensnings- og barberingsrutiner, personlige hudvejlednings- og/eller barberingsprogrammer, gode råd om stil og barbering, personlig rådgivning om de bedste ansigtsstile og tips til barbering og styling. Oplysningerne hjælper os samtidig med at forbedre appens, Enhedens og Tjenesternes indhold, funktionalitet og brugbarhed og med at udvikle nye produkter og tjenester inden for pleje til mænd. I dette tilfælde betragter vi behandlingen af dine Kombinerede oplysninger som værende baseret på en legitim interesse fra Philips og lovlig i henhold til Artikel 6.1.(f) i forordning (EU) 2016/679. Oplysninger om bedømmelser og anmeldelser Hvis du skriver en anmeldelse eller bedømmer appen i app-butikkerne, kan vi behandle sådanne oplysninger for at svare på dine kommentarer og spørgsmål, forstå, hvordan du har det, når du bruger appen, blive bekendt med din generelle opfattelse af appen og vores varemærke og bruge denne indsigt til at forbedre appen. Vi kan kun se dit brugernavn, vurderinger, kommentarer og andre oplysninger i app-butikkerne, som du beslutter at dele med os eller gøre offentligt tilgængelige. Medmindre du kræver, at vi gør det, knytter vi ikke disse oplysninger til dine kontooplysninger eller andre oplysninger, vi har fra dig. Når du har brug for kundesupport, kan vi bruge dine data til at følge op på din sag og guide dig gennem vores kundesupportproces i overensstemmelse med afsnittet Kundesupportoplysninger nedenfor.

Kundesupportoplysninger Når du har brug for kundesupport, kan vi bede dig om at give os oplysninger om din brug af vores Tjenester, herunder din interaktion med Philips, og hvordan du kan kontaktes, så vi kan yde den ønskede support. Vi betjener og leverer vores Tjenester, herunder kundesupport, med forbedringer, fejlfinding og tilpasning af vores Tjenester. Vi bruger også dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os. Marketingdata Hvis du giver samtykke til at modtage salgsfremmende kommunikation om Philips-produkter, -tjenester, -arrangementer og -kampagner, der kan være relevante for dig på baggrund af dine præferencer og din adfærd på internettet, kan vi sende dig marketing- og salgsfremmende kommunikation via e-mail, telefon og andre digitale kanaler såsom mobilapps og sociale medier. For at kunne tilpasse kommunikationen til dine præferencer og din adfærd og give dig en mere relevant og personlig oplevelse analyserer og kombinerer vi muligvis dine personoplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde denne kommunikation.

Cookies- og enhedsoplysninger Vi bruger cookies, tags eller lignende teknologier (”Cookies”) og/eller indsamler oplysninger fra din mobilenhed og Produkt for at betjene, levere, forbedre, forstå og tilpasse vores Tjenester. Cookies giver os mulighed for at genkende din mobilenhed og tilhørende Produkt og indsamle oplysninger og personoplysninger, herunder dit unikke brugerenhedsnummer, din mobilenheds IP-adresse, hvilken type mobilinternetbrowser eller hvilket operativsystem du bruger, sessions- og brugsdata eller servicerelaterede oplysninger om ydeevnen, som er oplysninger om din brug af appen. Vi kan også bruge disse oplysninger til at vise dig landespecifikt indhold (herunder oplysninger på dit lokale sprog).

Tilladelser Appen kan anmode om din tilladelse til at få adgang til din mobile enheds lagerfunktioner, sensorer eller andre funktioner. Vi kræver adgang, når det er strengt nødvendigt for at kunne levere Tjenesterne som beskrevet nedenfor. Bluetooth og Wi-Fi. Appen kræver WI-FI-forbindelse for at oprette forbindelse til internettet. Appen skal også bruge Bluetooth/Wi-Fi for at kunne forbinde din(e) Enhed(er) med appen. Du kan når som helst blokere Bluetooth-/Wi-Fi-forbindelsen via indstillingerne på mobilenheden.





Placering. For at give brugere mulighed for at oprette forbindelse til og bruge Bluetooth-enheder med deres telefon, kræver Android-operativsystemer, at brugerne giver tilladelse til, at appen kan få adgang til grov geografisk placering. På samme måde beder iOS muligvis brugerne om at give appen tilladelse til at få adgang til den geografiske placering. Appen bruger ikke disse tilladelser til at bestemme din placering, og Philips indsamler heller ikke dine placeringsdata. Du kan til enhver tid tilbagekalde tilladelser for placering under indstillingerne for din mobile enhed.





Filer. Appen kræver adgang til mobilenhedens filer for at gemme sprogkonfigurationerne og andre filer, som appen bruger til at fungere (f.eks. vejledninger, grafik, mediefiler eller andre store programaktiver). Hvis du sletter appen, slettes disse Filer fra mobilenheden.





Fotos og medier. Hvis du uploader billeder til din konto, kræver appen tilladelse til at få adgang til din mobilenheds kamera eller fotogalleri. Android-operativsystemer kan anmode om tilladelse til videoer, men appen vil kun bruge tilladelsen til at give dig mulighed for at uploade dit billede.

I nogle tilfælde kan dit operativsystem anmode om tilladelser, som din mobile enhed har brug for af tekniske årsager, men som ikke kontrolleres eller anvendes af Philips. Vi indsamler ikke data, der er knyttet til sådanne tilladelser, medmindre det er nødvendigt for at levere vores tjenester i overensstemmelse med denne meddelelse.

Du kan når som helst blokere eller tilbagekalde disse tilladelser under indstillingerne for dit operativsystem.

Hvem deler vi dine personoplysninger med? Dine oplysninger kan blive delt med andre Philips-associerede selskaber, som er en del af Philips Group. Kun personer (inden for Philips), der har behov for at kende oplysningerne, har adgang til oplysningerne. Philips kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og/eller gældende lovgivning.

Associerede selskaber Vi deler muligvis dine data med andre Philips-enheder, der er en del af Philips-koncernen. Nogle Philips-enheder kan f.eks. hjælpe os med at administrere app-infrastrukturen eller administrere dine forespørgsler. Det er kun personer, der udelukkende kræver adgang for at udføre deres job, der behandler dine oplysninger.

Tjenesteudbydere Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere om at hjælpe os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores Tjenester.



Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere: IT- og cloud-udbydere. Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre appen eller levere Tjenesterne.





Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre appen eller levere Tjenesterne. Analyser og undersøgelsestjenesteudbydere. Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerplads og/eller relaterede teknologi, som vi har brug for til at udføre app-analyser eller køre undersøgelser. Philips kræver, at tjenesteudbydere sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger svarende til det niveau, vi leverer. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere udelukkende behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og kun til det specifikke formål, der er nævnt ovenfor, har adgang til den mindst mulige mængde oplysninger, de behøver for at levere en bestemt tjeneste, og beskytter dine personoplysninger.

Andre tredjeparter Philips kan også arbejde med tredjeparter, der behandler dine personoplysninger til deres egne formål. Hvis Philips deler personoplysninger med tredjeparter, der bruger dine personoplysninger til egne formål, sørger Philips for at underrette dig og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lovgivning, før vi deler dine personoplysninger. I dette tilfælde skal du læse deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt, da de oplyser om deres praksis for beskyttelse af personoplysninger, herunder hvilken type personoplysninger de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.

Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller i kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores associerede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer.

Endelig når lovgivningen kræver det, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, vil vi muligvis dele dine oplysninger med offentlige og statslige myndigheder.

Overførsler på tværs af landegrænser Dine personoplysninger kan lagres og behandles i et land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere, og ved at benytte Tjenester giver du dit samtykke til overførsel (hvis relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have regler for databeskyttelse, der er forskellige fra dem i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, myndighedsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.

Hvis du befinder dig i EØS, overføres dine personoplysninger muligvis til vores associerede selskaber, tjenesteudbydere eller tredjeparter i lande uden for EØS-lande, der af Europa-Kommissionen anerkendes for at yde et passende niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den komplette liste over disse lande findes her).

Ved overførsler fra EØS-lande til lande, der ikke anses for hensigtsmæssige af Europa-Kommissionen, som f.eks. USA, har vi indført relevante foranstaltninger såsom vores Bindende virksomhedsregler for oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og/eller standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen med henblik på at beskytte dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at følge ovenstående link eller ved at kontakte os her.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er påkrævet eller tilladt i lyset af det eller de formål, hvormed oplysningerne indsamles. De kriterier, vi benytter for at afgøre vores opbevaringsperioder, omfatter: (i) hvor lang tid du bruger appen og Tjenesterne, (ii) om der er en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller (iii) om opbevaringen er hensigtsmæssig i lyset af vores juridiske stilling (f.eks. med hensyn til gældende forældelseslove, retstvist eller administrative undersøgelser).

Dine valg og rettigheder Hvis du vil sende en anmodning om at få adgang til, rette, slette, begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, du tidligere har videregivet til os, eller hvis du vil sende en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger med henblik på at sende dem til en anden virksomhed (i det omfang gældende lov giver dig retten til denne dataoverførbarhed), kan du kontakte os her.

I din anmodning skal du gøre det klart, hvilke personoplysninger du gerne vil have adgang til, rette, slette, begrænse eller afvise behandlingen af. For at beskytte dig behandler vi udelukkende anmodninger vedrørende de personoplysninger, der er tilknyttet din konto, din e-mailadresse eller andre kontooplysninger, som du bruger til at sende os din anmodning, og vi kan blive nødt til at verificere din identitet før behandlingen af din anmodning. Vi forsøger at efterkomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.

Hvor vi behandler dine oplysninger for at levere vores tjenester på baggrund af vores vilkår, kan vi muligvis ikke levere tjenesterne, hvis vi ikke behandler dine oplysninger. Hvis vi er afhængige af vores legitime interesser, sikrer vi, at behandlingen ikke opvejer dine rettigheder og interesser til beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi er afhængige af samtykke, kan du trække det tilbage når som helst uden at påvirke lovligheden af behandlingen, før du trækker det tilbage.

Vi beskytter dine personlige oplysninger Vi tager vores forpligtelse alvorligt i forhold til at beskytte de oplysninger, du videresender til Philips, mod utilsigtet eller uautoriseret ændring, tab, misbrug, videregivelse eller adgang. Philips anvender en række forskellige sikkerhedsteknologier, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger. Med henblik herpå har vi blandt andet indført adgangskontroller, bruger firewalls og sikre protokoller.

Særlige oplysninger til forældre Tjenesterne er ikke tiltænkt børn, som defineret i henhold til gældende lovgivning, og det er Philips' politik at overholde loven, når der kræves en forælders eller værges tilladelse til indsamling, brug eller videregivelse af børns personoplysninger. Vi forpligter os til at sikre behovet for beskyttelse af børns personoplysninger, og vi opfordrer på det kraftigste forældre og værger til at spille en aktiv rolle i deres børns onlineaktiviteter og -interesser.

Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at vedkommendes barn har forsynet os med barnets personoplysninger uden deres samtykke, kan vi kontaktes her. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn har givet os personoplysninger, sletter vi disse oplysninger fra vores registre.

Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Vores Tjenester kan fra tid til anden ændres uden forudgående varsel til dig. Vi forbeholder os derfor retten til at foretage ændringer af eller opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. Når vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi også opdatere datoen øverst i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå den nyeste version af denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Den nye erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen. Hvis du ikke accepterer den reviderede erklæring, skal du ændre dine præferencer eller overveje at stoppe med at bruge vores Tjenester. Ved fortsat at tilgå eller gøre brug af vores Tjenester efter disse ændringer er trådt i kraft, bekræfter du at være blevet informeret om den ændrede erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Kontakt os Hvis du har spørgsmål til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller til den måde, hvorpå Philips bruger dine personoplysninger, kan du kontakte Philips og/eller vores databeskyttelsesansvarlige) her. Alternativt har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med kompetence i dit land eller område.

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Holland