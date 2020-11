Lumea IPL App

Lumea IPL-appen indeholder tjenester, der hjælper dig med at fastsætte din behandlingsplan og dine mål relateret til hårfjerning, at modtage påmindelser om at følge din behandlingsplan, at få personlige råd vedrørende brug baseret på forløbet og at følge dine fremskridt samt brug af Lumea-enheden, og andre tjenester ("Tjenester") for brugere i hele verden. Denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger skal hjælpe dig til at forstå vores praksis for beskyttelse af personoplysninger, når du bruger vores Tjenester, herunder hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem samt dine individuelle rettigheder.



Lumea IPL-appen bruger personlige oplysninger, der er indsamlet eller behandlet af Lumea IPL-appens mobilapplikation ("App").



Nærværende erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder for personoplysninger, der indsamles eller behandles af Appen, og som styres/administreres af Koninklijke Philips N.V. eller nogen af dets tilknyttede selskaber eller datterselskaber ("Philips", "vores", "vi" eller "os").



Læs også vores Meddelelse om cookies og Betingelser for brug, som beskriver de vilkår, under hvilke du bruger vores Tjenester.

Hvilke personoplysninger indsamles og til hvilket formål



Vi modtager eller indsamler personoplysninger, som beskrevet nærmere nedenfor, når vi leverer vores Tjenester, herunder når du opnår adgang til, downloader, installerer Appen, eller bruger vores Tjenester. Vi kan bruge disse personoplysninger til at udføre de Tjenester, du har anmodet om, som en kontraktmæssig nødvendighed til at drive, levere, forbedre, tilpasse, understøtte og markedsføre vores Tjenester baseret på vores legitime interesser eller til at overholde en retlig forpligtelse, som vi kan være underlagt. Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler og behandler dine personoplysninger, vil du muligvis ikke kunne bruge Tjenesterne.



Følsomme personoplysninger



Før vi indsamler følsomme personoplysninger, underretter vi dig og anmoder dig om at give dit udtrykkelige samtykke. Disse oplysninger omfatter hårfarve og hudfarve. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på dit samtykke før tilbagekaldelsen af samme.



Følsomme personoplysninger



Vi beder dig om ikke at sende og ikke at videregive følsomme personoplysninger (f.eks. personnumre, oplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller anden overbevisning, sundhed, biometri eller genetiske egenskaber, kriminel baggrund eller medlemskab af fagforening) på eller via Appen eller på anden måde til os.



Kontooplysninger



Vi indsamler dine personoplysninger, når du opretter en konto. Du kan logge på Appen via en MyPhilips-konto eller ved at bruge din profil på sociale medier. De personoplysninger, vi indsamler, kan omfatte dit brugernavn, profilbillede, navn, e-mailadresse, køn, fødselsdato/alder, land, sprog, seneste tweet-profils URL-adresse og din profil på sociale medier, placering og adgangskode.



De indsamlede personoplysninger bruges til at oprette og administrere din konto. Du kan bruge din konto for at logge sikkert på Appen. Hvis du opretter en MyPhilips-konto for at logge på Appen, sender vi dig en velkomst-e-mail for at bekræfte dit brugernavn og din adgangskode, så vi kan kommunikere med dig som svar på dine henvendelser, sende dig udelukkende tjenesterelaterede meddelelser eller direkte markedsføringskommunikation, hvis du har tilvalgt det. Du kan også bruge din MyPhilips-konto til at bestille et Philips-produkt eller en Philips-tjeneste, deltage i en kampagne eller et spil, deltage i en social medieaktivitet i forbindelse med en Philips-kampagne (f.eks. ved at klikke på "synes godt om" eller "del") og deltage i produkttests eller -undersøgelser.



Facebook



Vi bruger Facebook-login. Det giver dig mulighed for at logge på vores app med dine Facebook-legitimationsoplysninger. Philips indsamler de Facebook-legitimationsoplysninger, det navn, den e-mailadresse og det billede, der er tilknyttet din Facebook-konto. Facebook indsamler også visse oplysninger, når du bruger Facebook-login:



Konfigurationsdata: Når en bruger har logget på, foretager SDK periodiske baggrundsanmodninger om at administrere adgangstokens levetid automatisk.

Når en bruger har logget på, foretager SDK periodiske baggrundsanmodninger om at administrere adgangstokens levetid automatisk. Fejloplysninger: SDK registrerer fejloplysninger, herunder under initialisering af SDK, hvilket kan omfatte et bruger-id for personer, der er logget på Facebook.

SDK registrerer fejloplysninger, herunder under initialisering af SDK, hvilket kan omfatte et bruger-id for personer, der er logget på Facebook. Kortsigtede data: SDK måler nogle brugeraktiviteter med henblik på at håndtere svindel og misbrug. Disse data gemmes kun i en meget kort periode for dem, der ikke er logget på Facebook.



Du kan få mere at vide om, hvordan Facebook bruger oplysninger, ved at læse deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger (findes online på følgende adresse: facebook.com/about/privacy).



Andre oplysninger, der videregives til os



Disse oplysninger omfatter hårfarve, hudfarve, meddelelsesindstillinger, behandlingshistorik, mål, brug af Lumea-enheden og besvarelser af undersøgelser.



De indsamlede oplysninger bruges til at hjælpe dig med at fastsætte din behandlingsplan og dine mål og at modtage påmindelser om at følge dine behandlinger, men også til at få personlige råd vedrørende brug baseret på forløbet og til at følge dine fremskridt samt brug af Lumea-enheden. Det gør vi ved at sende dig push-meddelelser via Appen eller e-mail.



Cookies



Vi bruger cookies, tags eller lignende teknologier til at drive, levere, forbedre, forstå og tilpasse vores Tjenester. Cookies giver os mulighed for at genkende din mobilenhed og indsamle dine personoplysninger, herunder dit unikke brugerenhedsnummer, din mobilenheds IP-adresse, hvilken(t) type mobilinternetbrowser eller -operativsystem du bruger, sessions- og brugsdata eller servicerelaterede oplysninger om ydelsen, som er oplysninger om din brug af Appen.



Du kan finde flere oplysninger om brugen af cookies eller andre lignende teknologier, der bruges i denne app, i vores meddelelse om cookies.



Lokaliseringsoplysninger



Hvis du tillader adgang til placeringsdata, kan vi indsamle din mobilenheds geografiske placering. Du kan når som helst blokere for indsamlingen af geografiske placeringsoplysninger via Appens eller mobilenhedens indstillinger.



Når du gør brug af funktionen "Find Philips nær dig" på supportsiden, bedes du om at dele dine placeringsoplysninger med Philips. Hvis du bruger vores placeringsfunktioner ud fra dine placeringsoplysninger, henvises du til en butik i nærheden af dig eller til oplysninger om kundeservicecenteret for dit land.



Transaktionsoplysninger



Hvis du betaler for vores Tjenester, kan vi modtage oplysninger og bekræftelser, som f.eks. betalingskvitteringer, herunder fra appbutikker eller andre tredjeparter, der behandler din betaling.



Kundesupport



Du kan give os oplysninger om din brug af vores Tjenester, herunder din interaktion med Philips, og hvordan vi kan kontakte dig, så vi kan yde kundesupport. Vi driver og leverer vores Tjenester, herunder kundesupport, og forbedrer, afhjælper problemer med og tilpasser vores Tjenester. Vi bruger også dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os.



Kombinerede oplysninger



Vi kan kombinere dine personoplysninger, herunder kontooplysninger, andre data, som du har videregivet, cookies, placeringsoplysninger, oplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner og brug af Philips' digitale kanaler såsom sociale medier, websteder, e-mails, apps og tilknyttede produkter, IP-adresse, cookies, enhedsoplysninger, kommunikation, som du klikker eller trykker på, placeringsoplysninger og websteder, du besøger.



De kombinerede oplysninger analyseres og anvendes til at forsyne dig med Tjenester, såsom at hjælpe dig med at fastsætte din behandlingsplan og dine mål; at modtage påmindelser om at følge dine behandlinger; at få personlige råd vedrørende brug baseret på forløbet og følge dine fremskridt og brug af Lumea-enheden, og hjælpe os med at forbedre indholdet, funktionaliteten og brugbarheden af Appen, Enhed og Tjenester samt udvikle nye produkter og tjenester.



Hvis du tilvælger at modtage salgsfremmende kommunikation om Philips' produkter, tjenester, arrangementer og kampagner, der kan være relevante for dig baseret på dine præferencer og adfærd på internettet, kan vi sende dig markedsførings- og salgsfremmende kommunikation via e-mail, telefon og andre digitale kanaler, såsom mobilapps og sociale medier. For at kunne tilpasse kommunikationen til dine præferencer og adfærd og give dig en mere relevant og personlig oplevelse, kan vi analysere og kombinere dine personoplysninger. Du kan når som helst fravælge at modtage og framelde en sådan kommunikation.



Tilladelser



Appen kan anmode om din tilladelse til at få adgang til din telefon eller sensorer (f.eks. kamera, Wi-Fi, geografisk placering eller Bluetooth) eller andre oplysninger (f.eks. billeder, kalender eller kontakter) på din mobilenhed.



Vi bruger kun disse oplysninger, når det er nødvendigt for at gøre Tjenesten tilgængelig for dig og kun efter dit udtrykkelige samtykke.

Nogle gange er tilladelsen en teknisk forudsætning for operativsystemerne på din mobilenhed. I sådanne tilfælde kan Appen bede om din tilladelse til at få adgang til disse sensorer eller oplysninger, men vi indsamler ikke disse oplysninger, medmindre det er nødvendigt for at kunne gøre Apptjenesten tilgængelig for dig og kun, når du har givet dit samtykke.

Hvem deles personoplysninger med?



Philips kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og/eller gældende lovgivning.



Tjenesteudbydere



Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere om at hjælpe os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores Tjenester.

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere:



IT- og Cloud-udbydere

Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre Appen eller levere Tjenesterne.



Philips kræver, at vores tjenesteudbydere sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger svarende til det niveau, vi leverer. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere udelukkende behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og kun til det specifikke formål, der er nævnt ovenfor, skaffer sig adgang til den mindst mulige mængde oplysninger, de behøver for at levere en bestemt tjeneste, og sikkerhedsbeskytter dine personoplysninger.



Andre tredjeparter

Philips kan også samarbejde med tredjeparter, der behandler dine personoplysninger til egne formål. Læs deres erklæringer om beskyttelse af personoplysninger omhyggeligt, da de oplyser om deres praksis for beskyttelse af personoplysninger, herunder hvilken type personoplysninger de indsamler, hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.



Hvis Philips deler personoplysninger med en tredjepart, der bruger dine personoplysninger til egne formål, sørger Philips for at underrette dig og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lovgivning, før vi deler dine personoplysninger.



Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller i kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores tilknyttede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer.



Overførsler på tværs af landegrænser



Dine personoplysninger kan lagres og behandles i et land, hvor vi har faciliteterne, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere, og ved at benytte Tjenester giver du dit samtykke til overførsel (hvis relevant) af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have regler for databeskyttelse, der er forskellige fra dem i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, myndighedsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.

Hvis du befinder dig i EØS, kan dine personoplysninger overføres til vores tilknyttede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS, der af Europa-Kommissionen anerkendes for at yde et passende niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den komplette liste over disse lande findes her). Ved overførsler fra EØS til lande, der ikke anses for hensigtsmæssige af Europa-Kommissionen, som f.eks. USA, har vi indført passende foranstaltninger, såsom vores Bindende selskabsregler for oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og/eller standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen med henblik på at beskytte dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at følge ovenstående link eller kontakte privacy@philips.com.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?



Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er påkrævet eller tilladt i lyset af de(t) formål, hvormed oplysningerne indsamles. De kriterier, vi benytter for at afgøre vores opbevaringsperioder, omfatter: (i) hvor lang tid du bruger Appen og Tjenesterne; (ii) om der er en retlig forpligtelse, som vi er underlagt; eller (iii) om opbevaringen er hensigtsmæssig i lyset af vores juridiske stilling (f.eks. med hensyn til gældende forældelseslove, retstvist eller administrative undersøgelser).

Dine valg og rettigheder



Hvis du vil sende en anmodning om at få adgang til, rette, slette, begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, du tidligere har videregivet til os, eller hvis du vil sende en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger med henblik på at sende dem til en anden virksomhed (i det omfang gældende lov giver dig retten til denne dataoverførbarhed), kan du kontakte os på privacy@philips.com. Vi besvarer din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.



I din anmodning skal du gøre det klart, hvilke personoplysninger du gerne vil have adgang til, rette, slette, begrænse eller afvise behandlingen af. For at beskytte dig behandler vi udelukkende anmodninger vedrørende de personoplysninger, der er tilknyttet din konto, din e-mailadresse eller andre kontooplysninger, som du bruger til at sende os din anmodning, og vi kan blive nødt til at verificere din identitet før behandlingen af din anmodning. Vi forsøger at efterkomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.



Bemærk, at hvis du gør brug af (nogle af) dine valg og rettigheder, kan du muligvis ikke helt eller delvist bruge vores Tjenester længere.

Vi beskytter dine personlige oplysninger



Vi tager vores forpligtelse alvorligt i forhold til at beskytte de oplysninger, du videresender til Philips, mod utilsigtet eller uautoriseret ændring, tab, misbrug, videregivelse eller adgang. Philips anvender en række forskellige sikkerhedsteknologier, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger. Med henblik herpå har vi blandt andet indført adgangskontroller, bruger firewalls og sikre protokoller.



Særlige oplysninger til forældre



Tjenesterne er ikke tiltænkt børn, som defineret i henhold til gældende lovgivning, og det er Philips' politik at overholde loven, når der kræves en forælders eller værges tilladelse til indsamling, brug eller videregivelse af børns personoplysninger. Vi forpligter os til at sikre behovet for beskyttelse af børns personoplysninger, og vi opfordrer på det kraftigste forældre og værger til at spille en aktiv rolle i deres børns onlineaktiviteter og -interesser.



Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at vedkommendes barn har givet os dets personoplysninger uden vedkommendes samtykke, kan vi kontaktes på privacy@philips.com. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn har givet os personoplysninger, sletter vi disse oplysninger fra vores registre.

Specifikke lokale oplysninger: Rettigheder vedrørende personoplysninger i Californien (kun USA)



I overensstemmelse med Californiens Civil Code Section 1798.83 er vores kunder i Californien berettiget til én gang årligt og uden beregning at anmode os om og modtage information om de personoplysninger (hvis det er relevant), som vi har afsløret over for tredjeparter af hensyn til direkte marketingformål i det foregående kalenderår. Hvis det er relevant, skal disse oplysninger omfatte en liste over de kategorier af personoplysninger, der er blevet delt, samt navne og adresser på alle tredjeparter, som vi har delt oplysningerne med i det umiddelbart foregående kalenderår. Hvis du er bosat i Californien, og du gerne vil fremsætte en sådan anmodning, skal du gå til vores websted vedrørende beskyttelse af personoplysninger: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger



Vores Tjenester kan ændres fra tid til anden uden forudgående varsel til dig. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre eller opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden. Når vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, opdaterer vi også datoen øverst på denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.



Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå den nyeste version af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.



Den nye meddelelse om beskyttelse af personoplysninger træder i kraft straks efter offentliggørelsen. Hvis du ikke accepterer den reviderede meddelelse, skal du ændre dine præferencer eller overveje at stoppe brugen af vores Tjenester. Ved fortsat at opnå adgang til eller gøre brug af vores Tjenester, efter disse ændringer er trådt i kraft, bekræfter du at være blevet informeret om og accepterer den ændrede erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Kontakt os



Hvis du har spørgsmål til denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger eller om den måde, hvorpå Philips bruger dine personoplysninger, skal du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på privacy@philips.com. Alternativt har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med kompetence i dit land eller område.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Holland