Lumea IPL App

Følsomme personoplysninger



Før vi indsamler følsomme personoplysninger, vil vi informere dig og bede om dit udtrykkelige samtykke. I henhold til dine valg giver vi dig mulighed for sikkert at gemme dine oplysninger om skønhed og hårfjerning på din konto, så du nemt kan finde dem igen, hvis du installerer appen på en anden enhed.

Vi bruger også dine data til at give dig en personlig oplevelse med skønhed og hårfjerning via f.eks. tilpassede træningsprogrammer, påmindelser og andre tjenester, hvor vi er afhængige af gennemførelsen af en kontrakt for at kunne levere de tjenester, du anmoder om. Men på grund af arten af de personlige data, der er følsomme, kan vi kun levere disse tjenester til dig på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, der giver os mulighed for at behandle disse data. Den data, der behandles, omfatter dine: Præferencer og svar på vores spørgsmål om tilpasning.

Oplysninger om hårfjerningsudstyr, herunder unikke identifikatorer og brugsdata.

Behandlingsoplysninger, herunder behandlingsplaner, fremskridt og status.

Hudfarve og hårdetaljer, herunder hud, hårfarve og -type, samt din hud- og hårfjerningsrutine og -problemer.

Lydoptagelser, når det er nødvendigt, for at du kan benytte visse funktioner i appen og



Fotos, herunder billeder af kropsdele, hår og hud, når det er nødvendigt for dig at bruge visse funktioner i appen.

Oplysninger om livsstil og velvære, som du indtaster i appen, herunder rutine, stress, søvn og miljø og

Anvendelsesmønstre for appen og oplysninger om mobilenheder.



Baseret på dine indstillinger, sender vi dig muligvis e-mails, push-meddelelser, apprelateret indhold og beskeder i appen. Vi kan også kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller sammenlægge dine data med henblik på tilpasning.

For at kunne levere nogle af de tilpasningstjenesterne i appen, er vi afhængige af maskinlærealgoritmer/kunstig intelligens. Vi er underlagt en etisk forpligtelse til at sikre, at de tjenester, der udføres af algoritmerne, fungerer så nøjagtigt som muligt, og derved begrænse eventuelle unøjagtigheder, fordomme, diskrimination eller andre risici for dine rettigheder og friheder. For at gøre dette kan vi være nødt til at behandle en del af de personlige data, du har givet, for at gentræne og forbedre effektiviteten, nøjagtigheden og ydeevnen af de algoritmer, der er indbygget i disse tjenester. Vi vil altid pseudonymisere, aggregere eller anonymisere dine data, før vi bruger dem til gentræning, og i så fald vil vi være afhængige af vores legitime interesse i at udføre videnskabelig forskning for at forbedre algoritmerne, samtidig med at vi sørger for, at en sådan interesse ikke opvejes af nogen indvirkning på dine rettigheder og friheder. Men hvis det ikke er muligt for os at pseudonymisere dine personlige oplysninger tilstrækkeligt, vil vi underrette dig og indhente dit udtrykkelige samtykke, før vi bruger dine personlige oplysninger til sådanne gentrænings- og forbedringsformål.