Lumea IPL App

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger blev sidst opdateret den 18. oktober 2022
Philips Lumea IPL-appen hjælper dig med at administrere dine hårfjerningsbehandlinger og -mål, når du bruger din Lumea IPL-enhed ("Enhed"), og giver dig personlig rådgivning om skønhed og hårfjerning ("Tjenester").
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er ment som en hjælp til at forstå vores praksis i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger, når du bruger vores Tjenester, herunder hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem, samt dine individuelle rettigheder.
Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for personoplysninger, der behandles af appen, som styres af Philips Consumer Lifestyle B.V. eller deres associerede selskaber eller datterselskaber ("Philips", "vores", "vi" eller "os").
Vi behandler oplysninger og personoplysninger, som beskrevet nedenfor, når vi leverer vores Tjenester, inklusive når du besøger, downloader og installerer appen. Vi behandler muligvis disse personoplysninger baseret på dit samtykke eller det, du har anmodet om, som en kontraktmæssig nødvendighed, eller for at drive, levere, forbedre, tilpasse, yde support til og markedsføre vores Tjenester baseret på vores legitime interesse, eller for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi kan være underlagt. Hvis du ikke ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger, kan du muligvis ikke bruge Tjenesterne.
Baseret på dine indstillinger, sender vi dig muligvis e-mails, push-meddelelser, apprelateret indhold og beskeder i appen. Vi kan også kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller sammenlægge dine data med henblik på tilpasning.
Før vi indsamler følsomme personoplysninger, vil vi informere dig og bede om dit udtrykkelige samtykke. I henhold til dine valg giver vi dig mulighed for sikkert at gemme dine oplysninger om skønhed og hårfjerning på din konto, så du nemt kan finde dem igen, hvis du installerer appen på en anden enhed.
Vi bruger også dine data til at give dig en personlig oplevelse med skønhed og hårfjerning via f.eks. tilpassede træningsprogrammer, påmindelser og andre tjenester, hvor vi er afhængige af gennemførelsen af en kontrakt for at kunne levere de tjenester, du anmoder om. Men på grund af arten af de personlige data, der er følsomme, kan vi kun levere disse tjenester til dig på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, der giver os mulighed for at behandle disse data. Den data, der behandles, omfatter dine:
For at kunne levere nogle af de tilpasningstjenesterne i appen, er vi afhængige af maskinlærealgoritmer/kunstig intelligens. Vi er underlagt en etisk forpligtelse til at sikre, at de tjenester, der udføres af algoritmerne, fungerer så nøjagtigt som muligt, og derved begrænse eventuelle unøjagtigheder, fordomme, diskrimination eller andre risici for dine rettigheder og friheder. For at gøre dette kan vi være nødt til at behandle en del af de personlige data, du har givet, for at gentræne og forbedre effektiviteten, nøjagtigheden og ydeevnen af de algoritmer, der er indbygget i disse tjenester. Vi vil altid pseudonymisere, aggregere eller anonymisere dine data, før vi bruger dem til gentræning, og i så fald vil vi være afhængige af vores legitime interesse i at udføre videnskabelig forskning for at forbedre algoritmerne, samtidig med at vi sørger for, at en sådan interesse ikke opvejes af nogen indvirkning på dine rettigheder og friheder. Men hvis det ikke er muligt for os at pseudonymisere dine personlige oplysninger tilstrækkeligt, vil vi underrette dig og indhente dit udtrykkelige samtykke, før vi bruger dine personlige oplysninger til sådanne gentrænings- og forbedringsformål.
Baseret på dine indstillinger, sender vi dig muligvis e-mails, push-meddelelser, apprelateret indhold og beskeder i appen. Vi kan også kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller sammenlægge dine data med henblik på tilpasning.
De personoplysninger, vi indsamler, kan omfatte dit brugernavn, navn, e-mailadresse, land, sprog, adgangskode og demografiske oplysninger som f.eks. køn (valgfrit). Vi behandler også oplysninger om din brug af appen, herunder dine sessions-, login- og godkendelsesoplysninger, som vi bruger til at administrere din konto. Du kan få mere at vide om, hvordan Facebook bruger oplysninger, ved at læse Facebooks privatlivspolitik. Facebook behandler muligvis sådanne oplysninger i lande uden for dit bopælsland, som muligvis ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.
Vi indsamler dine personoplysninger, når du opretter en konto. Du kan logge på appen med en Philips-konto eller ved at bruge din profil på sociale medier, herunder din Apple-konto.
Hvis du vælger at logge på via sociale medier, kan de personoplysninger, vi indsamler, omfatte din grundlæggende offentlige profil (f.eks. profilbillede, id, køn, profil-URL, fødselsdag, hjemmeside og sted) og e-mail til godkendelsesformål. I dette tilfælde kan udbyderen af dit sociale medie indsamle oplysninger om det faktum, at du bruger appen og logger på med din konto til det sociale medie. Læs din sociale medieudbyders meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. Facebook, Google, Apple) for at få mere at vide om dennes praksis for beskyttelse af personoplysninger.
Tidligere versioner af appen gav dig mulighed for at bruge Facebook SDK til login, hvilket giver Facebook mulighed for at behandle følgende oplysninger:
Vi bruger dine Kontodata til at oprette og administrere din konto og levere personlige Tjenester. Du kan bruge din konto til at logge sikkert på appen. Hvis du opretter en Philips-konto til at logge på appen, sender vi dig en e-mail for at bekræfte dit brugernavn og din adgangskode, for at kommunikere med dig som svar på dine forespørgsler, for udelukkende at sende dig servicerelaterede meddelelser eller direkte marketingmeddelelser, hvis du har givet dit samtykke. Du kan også benytte din Philips-konto til at bestille eller registrere et Philips-produkt eller en Philips-tjeneste, deltage i en kampagne eller et spil, deltage i en social medieaktivitet i forbindelse med en Philips-kampagne (f.eks. ved at klikke på "Synes godt om" eller "Del") og deltage i produkttest eller -undersøgelser.
De personoplysninger, vi indsamler, kan omfatte dit brugernavn, navn, e-mailadresse, land, sprog, adgangskode og demografiske oplysninger som f.eks. køn (valgfrit). Vi behandler også oplysninger om din brug af appen, herunder dine sessions-, login- og godkendelsesoplysninger, som vi bruger til at administrere din konto.
Du kan få mere at vide om, hvordan Facebook bruger oplysninger, ved at læse Facebooks privatlivspolitik. Facebook behandler muligvis sådanne oplysninger i lande uden for dit bopælsland, som muligvis ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.
Hvis du giver dit samtykke, vil du hjælpe os med at forbedre appen og vores tilknyttede produkter (samt udvikle nye personlige sundhedsløsninger til dig!) baseret på den data, vi observerer og indsamler, når du bruger vores tjenester. Vi kan også bruge denne indsigt til at gøre vores tjenester mere personlige. Den data, der behandles, omfatter den data, du angiver, når du bruger appen, identifikatorer for mobile enheder, sessions- og brugsoplysninger, operativsystem, model, netværksoplysninger og (maskerede) IP-adresser og app-oplysninger, f.eks. app-navn, version, brug og begivenheder, besøgte sider og sessionsoplysninger. Vi bruger muligvis cookies, tags og/eller lignende teknologier og bruger tjenesteudbydere, der behandler dine oplysninger på vores vegne og på basis af vores instruktioner. Vi vil muligvis kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller sammenlægge dine oplysninger til statistiske formål, analyser og personlige formål. Du kan finde flere oplysninger under app-indstillingerne.
Hvis du giver dit samtykke, vil du hjælpe os med at forbedre appen og vores tilknyttede produkter (samt udvikle nye personlige sundhedsløsninger til dig!) baseret på den data, vi observerer og indsamler, når du bruger vores tjenester. Vi kan også bruge denne indsigt til at gøre vores tjenester mere personlige. Den data, der behandles, omfatter den data, du angiver, når du bruger appen, identifikatorer for mobile enheder, sessions- og brugsoplysninger, operativsystem, model, netværksoplysninger og (maskerede) IP-adresser og app-oplysninger, f.eks. app-navn, version, brug og begivenheder, besøgte sider og sessionsoplysninger. Vi bruger muligvis cookies, tags og/eller lignende teknologier og bruger tjenesteudbydere, der behandler dine oplysninger på vores vegne og på basis af vores instruktioner. Vi vil muligvis kombinere, pseudonymisere, anonymisere eller sammenlægge dine oplysninger til statistiske formål, analyser og personlige formål. Du kan finde flere oplysninger under app-indstillingerne.
Vi behandler oplysninger fra din mobile enhed og bruger cookies, tags, pixels eller lignende teknologier ("Cookies") til at levere vores tjenester. Vores cookies giver os mulighed for at genkende din mobile enhed og indsamle oplysninger og personoplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse. De oplysninger, vi behandler, kan omfatte oplysninger om dine mobile enhed (f.eks. entydige id’er, sessions- og brugsoplysninger, operativsystem, model, udbyder, netværksoplysninger og IP-adresser) og app-oplysninger (f.eks. app-navn, version, brug og begivenheder, besøgte sider og sessionsoplysninger). Vi kan også bruge disse oplysninger til at vise dig landespecifikt indhold (herunder oplysninger på dit lokale sprog).
Hvis du vælger at modtage salgsfremmende kommunikation om Philips-produkter, -tjenester, -arrangementer og -kampagner, der kan være relevante for dig på baggrund af dine præferencer og din adfærd på internettet, kan vi sende dig marketing- og salgsfremmende kommunikation via e-mail, telefon og andre digitale kanaler såsom mobilapp og sociale medier. For at kunne tilpasse kommunikationen til dine præferencer og din adfærd og give dig en mere relevant og personlig oplevelse analyserer og kombinerer vi muligvis dine personoplysninger. Du kan til enhver tid fravælge og afmelde denne kommunikation.
Hvis du vælger at modtage salgsfremmende kommunikation om Philips-produkter, -tjenester, -arrangementer og -kampagner, der kan være relevante for dig på baggrund af dine præferencer og din adfærd på internettet, kan vi sende dig marketing- og salgsfremmende kommunikation via e-mail, telefon og andre digitale kanaler såsom mobilapp og sociale medier. For at kunne tilpasse kommunikationen til dine præferencer og din adfærd og give dig en mere relevant og personlig oplevelse analyserer og kombinerer vi muligvis dine personoplysninger. Du kan til enhver tid fravælge og afmelde denne kommunikation.
Vi vil muligvis invitere dig til at deltage i undersøgelser eller forskningsundersøgelser. De personoplysninger, vi indsamler, omfatter dine svar, som kan relatere til din mening og erfaring, når du interagerer med vores tjenester eller tredjepartstjenester, samt oplysninger om dine skønheds- og hårfjerningsrutiner eller om andre personlige sundhedsemner. Vi vil muligvis behandle dine undersøgelsesdata sammen med de analyseoplysninger, vi indsamler, når du bruger appen. Vi bruger disse data til at få en forståelse af vores brugere og bruge denne indsigt til at forbedre vores apps og tjenester inden for Philips skønhedsdomænet. Det gør vi ved at analysere og samle dine oplysninger og svar. Vi kører muligvis nogle af disse projekter anonymt, og i så fald indsamler vi ingen personoplysninger. Når du tilmelder dig disse projekter, modtager du under alle omstændigheder supplerende oplysninger om, hvordan dine oplysninger håndteres.
Vi vil muligvis bede om din feedback på din Lumea-oplevelse. I nogle tilfælde vil vi bede om din tilladelse til at offentliggøre dit navn og din feedback i appen for at hjælpe andre brugere. Medmindre vi fortæller dig andet, beder vi dig venligst om ikke at videregive følsomme personoplysninger til os som f.eks. cpr-numre, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs, filosofisk eller anden overbevisning, sundhed, sexliv eller seksuel orientering, biometri eller genetiske karakteristika, kriminel baggrund eller medlemskab af en fagforening. Du kan altid kræve, at vi sletter din feedback når som helst.
Du kan give os oplysninger om din brug af vores Tjenester, herunder din interaktion med Philips, og hvordan du kan kontaktes, så vi kan yde kundesupport. Vi betjener og leverer vores Tjenester, herunder kundesupport, med forbedringer, fejlfinding og tilpasning af vores Tjenester. Vi bruger også dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os.
Vi vil muligvis kombinere dine personoplysninger, herunder kontooplysninger, andre data, som du har videregivet, enhedsoplysninger, cookies, placeringsoplysninger, oplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner og brug af Philips' digitale kanaler såsom sociale medier, websteder, e-mails, apps og tilknyttede produkter, IP-adresse, cookies, enhedsoplysninger, kommunikation, som du klikker eller trykker på, placeringsoplysninger og websteder, du besøger. I henhold til dine valg vil vi muligvis analysere dine kombinerede data for at give dig tjenesterne, f.eks. for at give dig indsigt i dine hårfjerningsbehandlinger og levere personligt tilpasset indhold, meddelelser og tip i overensstemmelse med denne meddelelse. Vi vil muligvis også bruge disse oplysninger for at forbedre indholdet, funktionaliteten og brugbarheden af appen og Tjenesterne samt for at udvikle nye produkter og tjenester inden for skønhedsdomænet.
Hvis du skriver en anmeldelse eller bedømmer appen i app-butikkerne, kan vi behandle sådanne oplysninger for at svare på dine kommentarer og spørgsmål, forstå, hvordan du har det, når du bruger appen, blive bekendt med din generelle opfattelse af appen og vores varemærke og bruge denne indsigt til at forbedre appen. Vi kan kun se dit brugernavn, vurderinger, kommentarer og andre oplysninger i app-butikkerne, som du beslutter at dele med os eller gøre offentligt tilgængelige. Medmindre du kræver, at vi gør det, knytter vi ikke disse oplysninger til dine kontooplysninger eller andre oplysninger, vi har fra dig. Når du har brug for kundesupport, kan vi bruge dine data til at følge op på din sag og guide dig gennem vores kundesupportproces i overensstemmelse med denne meddelelse.
I nogle tilfælde kan dit operativsystem anmode om tilladelser, som din mobile enhed har brug for af tekniske årsager, men som ikke kontrolleres eller anvendes af Philips. Vi indsamler ikke data, der er knyttet til sådanne tilladelser, medmindre det er nødvendigt for at levere vores tjenester i overensstemmelse med denne meddelelse.
Appen kan anmode om din tilladelse til at få adgang til din mobile enheds lagerfunktioner, sensorer eller andre funktioner. Vi kræver adgang, når det er strengt nødvendigt for at kunne levere Tjenesterne som beskrevet nedenfor.
Du kan når som helst blokere eller tilbagekalde disse tilladelser under indstillingerne for dit operativsystem.
I nogle tilfælde kan dit operativsystem anmode om tilladelser, som din mobile enhed har brug for af tekniske årsager, men som ikke kontrolleres eller anvendes af Philips. Vi indsamler ikke data, der er knyttet til sådanne tilladelser, medmindre det er nødvendigt for at levere vores tjenester i overensstemmelse med denne meddelelse.
Philips kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og/eller gældende lovgivning. Associerede selskaber Vi deler muligvis dine data med andre Philips-enheder, der er en del af Philips-koncernen. Nogle Philips-enheder kan f.eks. hjælpe os med at administrere app-infrastrukturen eller administrere dine forespørgsler. Det er kun personer, der udelukkende kræver adgang for at udføre deres job, der behandler dine oplysninger. Tjenesteudbydere Vi samarbejder også med tredjepartstjenesteudbydere, der hjælper os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores app. Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere: Andre tredjeparter Philips vil muligvis også arbejde med tredjeparter, der behandler dine oplysninger eller personoplysninger til deres egne formål. Læs deres meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt, da de oplyser om deres praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, herunder hvilken type personoplysninger data de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem. Hvis Philips deler oplysninger eller personoplysninger med en tredjepart, der bruger dine personoplysninger til egne formål, sørger Philips for at underrette dig og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lovgivning, før vi deler dine personoplysninger. Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller i kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores associerede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer. Når lovgivningen kræver det, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, vil vi muligvis dele dine oplysninger med offentlige og statslige myndigheder.
Philips kræver, at tjenesteudbydere sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger svarende til det niveau, vi leverer. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere udelukkende behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og kun til det specifikke formål, der er nævnt ovenfor, har adgang til den mindst mulige mængde oplysninger, de behøver for at levere en bestemt tjeneste, og beskytter dine personoplysninger.
Philips kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og/eller gældende lovgivning.
Associerede selskaber
Vi deler muligvis dine data med andre Philips-enheder, der er en del af Philips-koncernen. Nogle Philips-enheder kan f.eks. hjælpe os med at administrere app-infrastrukturen eller administrere dine forespørgsler. Det er kun personer, der udelukkende kræver adgang for at udføre deres job, der behandler dine oplysninger.
Tjenesteudbydere
Vi samarbejder også med tredjepartstjenesteudbydere, der hjælper os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores app. Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere:
Andre tredjeparter
Philips vil muligvis også arbejde med tredjeparter, der behandler dine oplysninger eller personoplysninger til deres egne formål. Læs deres meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt, da de oplyser om deres praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, herunder hvilken type personoplysninger data de indsamler, og hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.
Hvis Philips deler oplysninger eller personoplysninger med en tredjepart, der bruger dine personoplysninger til egne formål, sørger Philips for at underrette dig og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lovgivning, før vi deler dine personoplysninger.
Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller i kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores associerede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer.
Når lovgivningen kræver det, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, vil vi muligvis dele dine oplysninger med offentlige og statslige myndigheder.
Dine personoplysninger vil muligvis blive gemt og behandlet i et hvilket som helst land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere. Ved at bruge Tjenesterne anerkender du evt. overførsel af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have regler for databeskyttelse, der er forskellige fra dem i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, myndighedsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.
Hvis du befinder dig i EØS, overføres dine personoplysninger muligvis til vores associerede selskaber eller tjenesteudbydere i lande uden for EØS-lande, der af Europa-Kommissionen anerkendes for at yde et passende niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den komplette liste over disse lande findes her).
Ved overførsler fra EØS-lande til lande, der ikke anses for hensigtsmæssige af Europa-Kommissionen, som f.eks. USA, har vi indført relevante foranstaltninger såsom vores bindende virksomhedsregler for oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere og/eller standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen med henblik på at beskytte dine personoplysninger. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at følge ovenstående link eller ved at kontakte os her.
Dine personoplysninger vil muligvis blive gemt og behandlet i et hvilket som helst land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi engagerer tjenesteudbydere. Ved at bruge Tjenesterne anerkender du evt. overførsel af oplysninger til lande uden for dit bopælsland, som kan have regler for databeskyttelse, der er forskellige fra dem i dit land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende myndigheder, myndighedsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang til dine personoplysninger.
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er påkrævet eller tilladt i lyset af det eller de formål, hvormed oplysningerne indsamles. De kriterier, vi benytter for at afgøre vores opbevaringsperioder, omfatter: (i) hvor lang tid du bruger appen og Tjenesterne, (ii) om der er en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller (iii) om opbevaringen er hensigtsmæssig i lyset af vores juridiske stilling (f.eks. med hensyn til gældende forældelseslove, retstvist eller administrative undersøgelser).
Hvis du vil sende en anmodning om at få adgang til, rette, slette, begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, du tidligere har videregivet til os, eller hvis du vil sende en anmodning om at modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger med henblik på at sende dem til en anden virksomhed (i det omfang gældende lov giver dig retten til denne dataoverførbarhed), kan du kontakte os her. Vi besvarer din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.
I din anmodning skal du gøre det klart, hvilke personoplysninger du gerne vil have adgang til, rette, slette, begrænse eller afvise behandlingen af. For at beskytte dig behandler vi udelukkende anmodninger vedrørende de personoplysninger, der er tilknyttet din konto, din e-mailadresse eller andre kontooplysninger, som du bruger til at sende os din anmodning, og vi kan blive nødt til at verificere din identitet før behandlingen af din anmodning. Vi forsøger at efterkomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.
Hvor vi behandler dine oplysninger for at levere vores tjenester på baggrund af vores vilkår, kan vi muligvis ikke levere tjenesterne, hvis vi ikke behandler dine oplysninger. Hvis vi er afhængige af vores legitime interesser, sikrer vi, at behandlingen ikke opvejer dine rettigheder og interesser til beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi er afhængige af samtykke, kan du trække det tilbage når som helst uden at påvirke lovligheden af behandlingen, før du trækker det tilbage.
Hvis du gør brug af (nogle af) dine valg og rettigheder, kan du muligvis ikke længere bruge, eller kun delvist bruge, vores Tjenester.
Vi tager vores forpligtelse alvorligt i forhold til at beskytte de oplysninger, du videresender til Philips, mod utilsigtet eller uautoriseret ændring, tab, misbrug, videregivelse eller adgang. Philips anvender en række forskellige sikkerhedsteknologier, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger. Med henblik herpå har vi blandt andet indført adgangskontroller, brug af firewalls og sikre protokoller.
Vi tager vores forpligtelse alvorligt i forhold til at beskytte de oplysninger, du videresender til Philips, mod utilsigtet eller uautoriseret ændring, tab, misbrug, videregivelse eller adgang. Philips anvender en række forskellige sikkerhedsteknologier, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger. Med henblik herpå har vi blandt andet indført adgangskontroller, brug af firewalls og sikre protokoller.
Tjenesterne er ikke tiltænkt børn, som defineret i henhold til gældende lovgivning, og det er Philips' politik at overholde loven, når der kræves en forælders eller værges tilladelse til indsamling, brug eller videregivelse af børns personoplysninger. Vi forpligter os til at sikre behovet for beskyttelse af børns personoplysninger, og vi opfordrer på det kraftigste forældre og værger til at spille en aktiv rolle i deres børns onlineaktiviteter og -interesser.
Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at vedkommendes barn har forsynet os med barnets personoplysninger uden deres samtykke, kan vi kontaktes her. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn har givet os personoplysninger, sletter vi disse oplysninger fra vores registre.
Tjenesterne er ikke tiltænkt børn, som defineret i henhold til gældende lovgivning, og det er Philips' politik at overholde loven, når der kræves en forælders eller værges tilladelse til indsamling, brug eller videregivelse af børns personoplysninger. Vi forpligter os til at sikre behovet for beskyttelse af børns personoplysninger, og vi opfordrer på det kraftigste forældre og værger til at spille en aktiv rolle i deres børns onlineaktiviteter og -interesser.
Vores Tjenester kan fra tid til anden ændres uden forudgående varsel til dig. Vi forbeholder os derfor retten til at foretage ændringer af eller opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. Når vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi også opdatere datoen øverst i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå den nyeste version af denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.
Den nye erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen. Hvis du ikke accepterer den reviderede erklæring, skal du ændre dine præferencer eller overveje at stoppe med at bruge vores Tjenester. Ved fortsat at tilgå eller gøre brug af vores Tjenester efter disse ændringer er trådt i kraft, bekræfter du at være blevet informeret om opdateringerne til meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger.
Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller om den måde, hvorpå Philips bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os (herunder vores databeskyttelsesansvarlige og/eller repræsentanter) her. Alternativt har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med kompetence i dit land eller område
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Holland
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