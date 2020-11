Når du accepterer at dele dine app-data for at hjælpe med at forbedre appen og modtage personligt tilpassede tjenester, indsamler og behandler vi data om din brug af appen som beskrevet nedenfor. Til dette formål anvender vi flere tjenesteudbydere, der behandler dine app-data på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Vores tjenesteudbydere bruger cookies til at hjælpe os med at indsamle dine oplysninger.

Adobe Analytics. Denne app bruger Adobe Analytics, en analysetjeneste ("Adobe Analytics"), som udbydes af Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics bruger "cookies" eller lignende teknikker, som er tekstfiler, der placeres i din app, for at hjælpe appen med at analysere de generelle trafikmønstre i vores app. Ved at transmittere de informationer, der genereres af cookien om brugen af appen til Adobe, sikrer Adobe, at din ip-adresse anonymiseres, før geo-lokalisering kan bruges, og erstattes af en generisk ip-adresse før storage. På vegne af Philips vil Adobe bruge disse informationer til evaluering af din brug af appen, kompilere rapporter om app-aktiviteten til Philips og til at tilbyde andre tjenester i relation til app-aktiviteten og brugen af appen til Philips. Adobe sammenknytter ikke din ip-adresse med andre data fra Adobe.

Apptentive. Denne app bruger Apptentive, en feedback- og kommunikationstjeneste ("Apptentive"), der udbydes af Apptentive Inc. Apptentive bruger en teknologi, som minder om en "cookie" til at hjælpe appen med at analysere de generelle trafikmønstre og indsamle din feedback via appen. På vegne af Philips vil Apptentive bruge information om din enhed (herunder producent, model og operativsystem) app-brugsmønstre og information, som du vælger at oplyse (blandt andet som undersøgelsesrespons og feedback) til at levere tjenester til Philips for at hjælpe dem med at forstå anvendelsen af appen, yde support og forbedre deres produkter og tjenester. Din ip-adresse anonymiseres før brug og lagring i Apptentives produkter og tjenester.

Branch Metrics. Denne app anvender Branch Metrics, en tjeneste, der udbydes af Branch Metrics Inc. ("Branch"), til at dybdelinke brugere ind i appen, analysere, hvordan brugerne tilgår og anvender appen, og bruger denne viden til at optimere appen. På vegne af Philips vil Branch behandle oplysninger, der genereres om din brug af appen (herunder mobilplatform, tidsstempel, API-nøgle (identifikator til applikation), app-version, enhedsidentifikator, iOS-identifikator til markedsføring, iOS-identifikator til forhandlere, Android Advertiser-id, ip-adresse, enhedsmodel, producent- og enheds-O/S, start-/stoptidspunkt for session, mobil netværkskode og netværksstatus). Hvis du har downloadet appen ved at klikke på en Philips-annonce på en af vores marketingpartneres platforme, herunder Facebook, Apple eller Google, og besluttet at give din accept, vil Branch indsamle annoncemålingsdata fra din mobile enhed, herunder unikke identifikatorer og analysedata fra annoncen, du klikkede på, og andre app-begivenheder (herunder første installation, åbning og app-deling via appens delingsfunktion). For at forstå effekten af vores marketingkampagne og måle engagementet deler vi dine annoncemålingsdata med den platform, vi anvendte til at køre annoncen på, som derefter vil anvende disse data til at rapportere effekten af vores annoncer. Ved at indvilge i at bruge Branch accepterer du delingen af dine annoncemålingsdata med den platform, du brugte, da du klikkede på vores annonce, herunder Facebook, Apple eller Google, som det kan være tilfældet, og som vil behandle dine data i henhold til denne privatlivserklæring (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy).

Google Firebase. Denne app bruger Google Firebase, der er en app-udviklingstjeneste ("Firebase"), som udbydes af Google Ireland Ltd. ("Google"). Firebase bruger "cookies" eller lignende teknikker (SDK), som er tekstfiler, der placeres i din app og webbrowser. På vegne af Philips vil Firebase bruger oplysninger fra din enhed, herunder dit enheds-id, ip-adresse, dit IDFA eller Google Play Services-id og din MAC-adresse og erstatte dem med en unik kode. Når du bruger appen, vil vi måle antallet af besøg i appen, hvilke sider du besøger, din netværksforbindelse, indlæsningstider, og registrere, hvis appen crasher. Vi bruger disse informationer til at evaluere og forstå din brug af appen, til at teste og analysere performance og i sidste ende optimere vores produkter og tjenester.

For at give dig en mere personligt tilpasset oplevelse behandler vi dine analysedata med det formål at vise dig det rigtige indhold og sende dig anbefalinger, beskeder i appen og push-notifikationer. Vi bruger også dine cookie- og analyseinformationer til at stille dig spørgsmål eller invitere dig til at deltage i undersøgelser og research-projekter. Når du beslutter dig for at deltage, behandler vi dine brugerkontooplysninger, svar, holdninger og oplevelser. Vi bruger dine personlige data og informationer til at optimere tjenesterne og udvikle nye produkter til dig inden for køkkenudstyrsområdet. Bemærk, at vi kun behandler dine analyseoplysninger, efter at du har afgivet din accept i henhold til artikel 6.1.(a) i EU-forordning 2016/679.

Hvis du skriver en anmeldelse i app-butikkerne, gennemlæser og behandler vi dine kommentarer med henblik på produktoptimering. Med mindre du ønsker, at vi gør det, sammenknytter vi ikke disse oplysninger med dine brugerkontooplysninger eller andre oplysninger, vi modtager fra dig. Vi kan kun se dit App Store-brugernavn og dine kommentarer. I dette tilfælde betragter vi behandlingen af dine kundesupportdata som værende af legitim interesse for Philips og lovlig under artikel 6.1. (f) i EU-forordning 2016/679. Hvis du har behov for kundesupport, guider vi dig gennem vores kundesupportproces i henhold til afsnittet længere nede.