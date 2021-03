Vi bruger kun disse oplysninger, når det er nødvendigt for at gøre Tjenesten tilgængelig for dig og kun efter dit udtrykkelige samtykke.

Nogle gange er tilladelsen en teknisk forudsætning for operativsystemerne på din mobilenhed. I sådanne tilfælde kan Appen bede om din tilladelse til at få adgang til disse sensorer eller oplysninger, men vi indsamler ikke disse oplysninger, medmindre det er nødvendigt for at kunne gøre Apptjenesten tilgængelig for dig og kun, når du har givet dit samtykke.

Hvem deles personoplysninger med?

Philips kan videregive dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og/eller gældende lovgivning.

Tjenesteudbydere

Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere om at hjælpe os med at drive, levere, forbedre, forstå, tilpasse, støtte og markedsføre vores Tjenester.



Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere:

IT- og Cloud-udbydere

Disse tjenesteudbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre Appen eller levere Tjenesterne.





Philips kræver, at vores tjenesteudbydere sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger svarende til det niveau, vi leverer. Vi kræver, at vores tjenesteudbydere udelukkende behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og kun til det specifikke formål, der er nævnt ovenfor, skaffer sig adgang til den mindst mulige mængde oplysninger, de behøver for at levere en bestemt tjeneste, og sikkerhedsbeskytter dine personoplysninger.



Andre tredjeparter

Philips kan også samarbejde med tredjeparter, der behandler dine personoplysninger til egne formål. Læs deres erklæringer om beskyttelse af personoplysninger omhyggeligt, da de oplyser om deres praksis for beskyttelse af personoplysninger, herunder hvilken type personoplysninger de indsamler, hvordan de bruger, behandler og beskytter dem.



Hvis Philips deler personoplysninger med en tredjepart, der bruger dine personoplysninger til egne formål, sørger Philips for at underrette dig og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lovgivning, før vi deler dine personoplysninger.



Philips sælger nogle gange en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskabet kan omfatte overførslen af dine personoplysninger, som er direkte relateret til denne virksomhed, til det overtagende selskab. Alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages af Philips til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, eller kraft af loven eller på anden måde, og vi kan overføre dine personoplysninger til et af vores tilknyttede selskaber, efterfølgende enheder eller en ny ejer.

Oplysninger om dine interaktioner med og brug af Philips' digitale kanaler, såsom sociale medier, websteder, e-mails, apps og tilknyttet produkt. Disse oplysninger kan indeholde: IP-adresse, cookies, enhedsoplysninger, kommunikation, som du klikker på, placeringsoplysninger og websteder, du besøger.

IT-udbydere Disse udbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre appen eller de ydede tjenester. Cloud-udbydere Disse udbydere leverer datalagringstjenester. Philips er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i dit område med cloud-tjenester i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina. Master-tjenesteudbydere Disse udbydere leverer specifikke tjenester til Mastersåsom calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Betaling Disse udbydere håndterer finansielle oplysninger i relation til online purchases, your program fee.

IT-udbydere Disse udbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre appen eller de ydede tjenester. Cloud-udbydere Disse udbydere leverer datalagringstjenester. Philips er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i dit område med cloud-tjenester i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina. Master-tjenesteudbydere Disse udbydere leverer specifikke tjenester til Mastersåsom calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Betaling Disse udbydere håndterer finansielle oplysninger i relation til online purchases, your program fee.

IT-udbydere Disse udbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre appen eller de ydede tjenester. Cloud-udbydere Disse udbydere leverer datalagringstjenester. Philips er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i dit område med cloud-tjenester i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina. Master-tjenesteudbydere Disse udbydere leverer specifikke tjenester til Mastersåsom calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Betaling Disse udbydere håndterer finansielle oplysninger i relation til online purchases, your program fee.

IT-udbydere Disse udbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre appen eller de ydede tjenester. Cloud-udbydere Disse udbydere leverer datalagringstjenester. Philips er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i dit område med cloud-tjenester i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina. Master-tjenesteudbydere Disse udbydere leverer specifikke tjenester til Mastersåsom calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Betaling Disse udbydere håndterer finansielle oplysninger i relation til online purchases, your program fee.

IT-udbydere Disse udbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre appen eller de ydede tjenester. Cloud-udbydere Disse udbydere leverer datalagringstjenester. Philips er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i dit område med cloud-tjenester i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina. Master-tjenesteudbydere Disse udbydere leverer specifikke tjenester til Mastersåsom calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Betaling Disse udbydere håndterer finansielle oplysninger i relation til online purchases, your program fee.

IT-udbydere Disse udbydere leverer den nødvendige hardware, software, netværk, lagerkapacitet, transaktionsbaserede tjenester og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre appen eller de ydede tjenester. Cloud-udbydere Disse udbydere leverer datalagringstjenester. Philips er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i dit område med cloud-tjenester i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina. Master-tjenesteudbydere Disse udbydere leverer specifikke tjenester til Mastersåsom calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Betaling Disse udbydere håndterer finansielle oplysninger i relation til online purchases, your program fee.

Master-tjenesteudbydere Disse udbydere leverer specifikke tjenester til Mastersåsom calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).