Tjenesteudbydere

Vi samarbejder med tredjepartstjenesteudbydere, som hjælper os med drift, levering, forbedring, tilpasning, support og markedsføring af vores tjenester.



Vi videregiver muligvis dine personoplysninger til følgende tjenesteudbydere:

Udbydere af it- og cloud-tjenester

Disse tjenesteudbydere leverer de ydelser, der er nødvendige for at køre appen eller levere tjenesterne, i form af hardware, software, netværk, datalagring, transaktionstjenester og/eller relateret teknologi.

Betaling

Vi samarbejder med WorldPay, som er den tjenesteudbyder, der håndterer og behandler finansielle data i forbindelse med betalingsfunktionerne i denne app, samt appbutikker eller andre tredjeparter, der behandler din betaling.



Hos Philips stiller vi krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, har indført lige så omfattende foranstaltninger med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, som vi har. Vi stiller krav om, at de tjenesteudbydere, vi benytter, behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger og udelukkende til ovennævnte konkrete formål, at de kun har adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere en bestemt tjeneste, og at de beskytter dine personoplysninger i tilstrækkeligt omfang.

Andre tredjeparter

Philips samarbejder muligvis også med tredjeparter, som behandler dine personoplysninger med henblik på egne formål. Inden Philips videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, der bruger dem til egne formål, sørger vi for at informere dig herom og/eller indhente dit samtykke i henhold til gældende lov. I så fald opfordrer vi dig til at læse de pågældende tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personoplysninger for at få oplysninger om deres praksis med hensyn til behandling af personoplysninger, hvilken type personoplysninger der indsamles, og hvordan oplysningerne bruges, behandles og beskyttes.

Philips sælger af og til en virksomhed eller en del af en virksomhed til et andet selskab. En sådan overdragelse af ejerskab kan medføre, at de af dine personoplysninger, der er direkte knyttet til den pågældende virksomhed, overføres til det selskab, som køber virksomheden. Alle Philips' rettigheder og forpligtelser i henhold til vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger kan frit overdrages til et af vores tilknyttede selskaber i forbindelse med en fusion, et opkøb, en omstrukturering eller salg af aktiver, som følge af lovkrav eller på anden vis, og vi overfører muligvis dine personoplysninger til et af vores tilknyttede selskaber eller efterfølgende juridiske enheder eller en ny ejer.

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

Delta Dental (kun i USA).

(kun i USA). ONVZ (kun Holland).

(kun Holland). Amazon (hvis der er adgang til Amazon DRS i dit hjemland – se nærmere oplysninger nedenfor).

Disse tredjeparter stiller muligvis deres egne tjenester til rådighed for dig. Vi videregiver muligvis dine personoplysninger til disse tredjeparter på din anmodning og/eller i henhold til gældende love.





We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney og Kina. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

