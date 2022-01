Terms of use IPL Lumea app

Tak for din interesse i Lumea IPL! Denne Philips Lumea IPL leveres af Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holland. Du er velkommen til at bruge denne app som personlig hjælp til Lumea, men der er blot et par enkelte regler og restriktioner, vi vil bede dig om at være opmærksom på!



Hvad denne App gør for dig:



Giver dig oplysninger om Philips Lumea-produkter Lader dig kommunikere med Philips i spørgsmål vedrørende din Lumea Hjælper dig med at indstille enheden for at opnå de bedste resultater ud fra din hud- og hårfarve Holder styr på udførte og kommende behandlinger i en overskuelig behandlingsplan Minder dig om kommende behandlinger ved at sende meddelelser

Vi opfordrer dig til at læse videre; ved at bruge app'en accepterer du vilkårene herunder.



Andre ting, der er værd at vide om app'en:



Personlige oplysninger: Vær opmærksom på, at der er en særskilt erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for denne app. Vi anbefaler dig at læse den erklæring.



Licens: Du må anvende denne app i forbindelse med den ovenfor beskrevne brug.



Tredjeparter: Når du bruger app'en, er det muligt, at du (derudover) vil gøre brug af en tjeneste, downloade software eller foretage køb, der stilles til rådighed af en tredjepart. Du skal være opmærksom på, at sådanne tredjeparter kan have deres egne gældende regler og restriktioner, der afviger fra disse anvendelsesvilkår.



Garantier: Det er vores mål at stille en fantastisk app til din rådighed og give dig en god brugeroplevelse. Du skal dog være indforstået med, at vi kun kan levere appen til dig "som beset". Selvom vi ville ønske, at vi kunne udstede garantier på appen og dens indhold, er dette ikke muligt.



Ansvar: Selvom vi har stor tiltro til vores app, er der altid en mulighed for, at der er noget, der ikke virker, som det skal. Hvis det beklagelige skulle ske, at appen ikke fungerer, som den skal, eller noget indhold går tabt, beder vi dig om at modtage vores dybtfølte undskyldning. Vi forstår udmærket, at det er uheldigt og ubelejligt. Desværre kan vi ikke påtage os ansvaret for eventuelle skader, der er pådraget som følge af din brug af appen. I ALLE TILFÆLDE ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR BELØB, DER OVERSTIGER DE BETALTE GEBYRER I FORBINDELSE MED APPEN.



Brugerindhold: Du vil blive bedt om at vælge din hud- og hårfarve. Ud fra dine indtastninger anbefaler appen de bedst egnede produktindstillinger. Appen holder styr på udførte og kommende behandlinger ud fra dine indtastninger. Dette brugerindhold vil ikke blive delt offentligt.



Jailbreak-enheder: Denne app er ikke beregnet til brug på enheder, hvor operativsystemet ikke længere svarer til standarden ("Jailbreak-enheder"). Du indvilliger i ikke at forsøge at installere eller bruge appen på en Jailbreak-enhed. Ethvert forsøg på at installere eller bruge appen på en Jailbreak-enhed vil være et brud på disse vilkår og kan medføre lukning af kontoen uden refundering, efter Philips' skøn. Philips er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af brug på Jailbreak-enheder.



Værneting: Nærværende betingelser for brug forstås, fortolkes og er underlagt lovgivningen i Holland uden hensyn til internationale privatretsregler herom.



God fornøjelse!