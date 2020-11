Kompakt og let

Hvis du planlægger en rejse, hvor du ikke har adgang til elnettet, kan natbatteriet til DreamStation Go hjælpe dig med at fortsætte din behandling. DreamStation Go med et indstillet tryk på 10 cm viste en gennemsnitlig driftstid på 13 timer* ved at køre på natbatteriet til DreamStation Go. Bemærk: Batteriets driftstider kan variere pga. højere CPAP-trykindstillinger, kraftig maskeutæthed, højde, temperatur, opladning af enheder via USB-porten og andre variabler. *PAP-driftstidsforsøgsbetingelser: CPAP-tilstand, tryk 10 cm H2O, 12 mm slange, 37 l/min utæthed, 73,4 F i en højde på 503 meter over havets overflade.