Friheden til at bruge vand fra hanen³

Med friheden til at bruge hanevand, flaskevand eller destilleret vand³ reducerer DreamStation Go opvarmet fugter besværet ved at have tunge, klodsede beholdere med hjemmefra eller at skulle lede efter destilleret vand, når du ankommer. Det betyder, at du kan vælge at rejse let og stadig nyde den samme komfort af opvarmet fugtning, som du oplever derhjemme.