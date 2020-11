Valgfri OPS-isætning til oprettelse af en alt-i-én-løsning

Lav din skærm om til en alt-i-én digital skilteløsning, og opret et netværk af skærme, som er tilsluttede, intelligente og sikre. OPS (Open Pluggable Specification) er et stik i overensstemmelse med branchestandarden, hvortil du kan tilføje en OPS-standardiseret Media Player. Denne kabelfrie løsning giver dig mulighed for at installere, bruge eller vedligeholde din hardware, når du har brug for det.