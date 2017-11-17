Oznámení o souborech cookie společnosti Philips

Når du besøger vores websteder, bruger vi cookies og andre lignende teknologier (f.eks. krypterede identifikatorer, lokalt delte objekter, flash-cookies, HTML5 lokal lagring, HTTP etags, pixel gifs, beacons, scripts, plugins eller API'er) i din browser eller enhed, der hjælper os med at muliggøre den tekniske og funktionelle administration af vores websteder (herunder sikring af informationssikkerhed), for at forbedre designet og ydeevnen af vores websteder, for bedre at forstå den besøgendes adfærd på vores sider og til målrettede reklameformål. Disse cookies og andre lignende teknologier kan indsamle data og dele data såsom din IP-adresse, dit operativsystem, din browsertype og din enhedstype (f.eks. pc, smartphone) med tredjeparter. Nogle cookies er altid aktiveret, når du besøger vores websteder, og du kan ikke slå dem fra. Vi kalder disse "Essentielle cookies". Uden disse cookies kan de tjenester, du beder om, ikke fungere efter hensigten. Vi bruger disse cookies til at lette adgangen til vores websted eller til at sikre sikkerheden på vores websteder, så vi kan dirigere oplysninger over netværket og opdage transmissionsfejl eller datatab. Alternativt kan disse cookies også være vigtige for at lette en specifik tjeneste, som du anmoder om på vores hjemmeside (f.eks. "tilføj til indkøbskurv"-knapper for at holde styr på din indkøbskurv). Det juridiske grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger i denne sammenhæng, er opfyldelse af kontrakten, især for at levere en tjeneste, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om. Vi bruger præstationscookies til at indsamle aggregerede statistiske oplysninger om, hvordan vores websted fungerer, og til at analysere og forbedre dets ydeevne i overensstemmelse hermed. Du kan til enhver tid slå disse til eller fra. Vi bruger dem kun, hvis du på forhånd har accepteret brugen af dem. Vi bruger f.eks. disse cookies til at få et generelt overblik over, hvordan besøgende bruger vores hjemmesider (dvs. hvilke websider du besøger oftest, antallet af besøgende på de forskellige dele af en hjemmeside). Vi kan også bruge disse cookies til at registrere din session og aktivitet på vores hjemmeside for at forstå og forbedre brugernes oplevelse på vores hjemmesider. Det juridiske grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger i denne sammenhæng, er dit samtykke. Vi bruger også præferencecookies til at understøtte webstedsfunktioner, der er fordelagtige for brugeren, såsom at huske brugerpræferencer ved efterfølgende besøg eller aktivere forbedret funktionalitet såsom webchattjenester, kommentar- og vurderingssystemer og undersøgelser. Du kan til enhver tid slå disse til eller fra. Vi bruger dem kun, hvis du på forhånd har accepteret brugen af dem. Det juridiske grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger i denne sammenhæng, er dit samtykke. Endelig bruger vi målrettet annoncering og cookies til sociale medier til at spore din surfingadfærd på vores hjemmeside og vise dig personlige annoncer, der er relevante for dig og dine interesser. Dette omfatter også cookies til sociale medier, pixels og tags, der gør det muligt at målrette annoncer til dig på disse platforme og spore engagementet og ydeevnen af vores annoncer. Hvis du giver os din e-mailadresse eller dit telefonnummer (f.eks. når du køber et produkt eller udfylder en formular på vores websted), kan vi overføre dette i krypteret form til vores annonceringsplatform for at muliggøre mere præcis konverteringssporing. Disse cookies vil påvirke det indhold og de meddelelser, du ser på andre websteder, du besøger. Du kan til enhver tid slå disse til eller fra. Vi bruger dem kun, hvis du på forhånd har accepteret brugen af dem. Hvis du f.eks. læser en artikel om et Philips-produkt, kan vi vise dig annoncer om dette produkt på vores eller tredjeparts websted. Det juridiske grundlag, vi er afhængige af for at behandle dine personoplysninger i denne sammenhæng, er dit samtykke.Hvis du har givet os dit samtykke til at modtage salgsfremmende kommunikation, vil vi desuden bruge de oplysninger, der indsamles fra disse cookies, til at sende dig kommunikation, der er skræddersyet til dine præferencer. For mere information om de specifikke cookies, vi bruger på dette websted, bedes du læse cookiemeddelelsen . Du kan til enhver tid justere dine cookiepræferencer fra vores cookiesamtykkeadministrator. Udover at justere dine cookiepræferencer på vores hjemmeside, kan du til enhver tid administrere dine cookiepræferencer i din browser. Vær opmærksom på, at dine browserindstillinger muligvis ikke giver dig den samme brugervenlighed som Cookie-indstillingerne på vores websted. Hvis du blot deaktiverer alle cookies i dine browserindstillinger, kan du opleve, at visse sektioner eller funktioner på vores hjemmeside ikke fungerer, fordi din browser forhindrer os i at indstille disse essentielle cookies. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du deaktiverer cookies eller administrerer dine cookieindstillinger for følgende browsere nedenfor:

Google Chrome: Slet, tillad og administrer cookies i Chrome - Computer - Hjælp til Google Chrome

Firefox: Udvidet sporingsbeskyttelse i Firefox til computer | Firefox Hjælp (mozilla.org)

Microsoft: Administrer cookies i Microsoft Edge: Få vist, tillad, bloker, slet og brug - Microsoft Support

Safari: Administrer cookies og webstedsdata - Safari hjælp (apple.com)