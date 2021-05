Løsninger til føde- og drikkevaremarkedet



Robuste skærme bygget til strabadserne i et døgnåbent køkken. Tydelige digitale menutavler. Bestillingsstationer med berøringsskærme. TV i værtshuse. Philips’ professionelle skærme er nemme at styre, uanset om du driver et værtshus, en café eller en hotelrestaurant.