Philips LED-løsninger



Det er forholdsvis nemt at montere en almindelig skærm på væggen. LED-installationer kræver dog nogle særlige overvejelser. Størrelsen på en skærm samt kompleksiteten af designet bliver alle håndteret af Philips for at levere en optimeret installation og konfiguration, der er nem at vedligeholde. I enhver skræddersyet løsning kan du forvente slanke paneler, teknisk varmeafledning, adgang til frontpanel og elegancen i et rammefrit design.